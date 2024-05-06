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ISW: Россия перебрасывает войска для наступления на Харьков

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  • 6.05.2024, 10:27
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ISW: Россия перебрасывает войска для наступления на Харьков

Формируется северная группировка войск.

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке отмечает, что сообщения о передислокации российского десантного батальона с южного фронта в Курскую область свидетельствуют о том, что Россия продолжает наращивать северную группировку. Эта группировка может снова атаковать северо-восток Украины, в том числе Харьков. Впрочем, сил для штурма Харькова у России на этом направлении, по мнению ISW, пока нет.

Аналитики ISW, ссылаясь на украинского военного обозревателя Константина Машовца и российского военного блогера, сообщают, что недавно в Курскую область с фронта в Запорожской области был переброшен батальон из состава 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.

Машовец полагает, что северная группировка России может насчитывать около 50 тысяч солдат. Более 31 тысячи сосредоточены в Белгородской области, более 10 тысяч — в Курской и более 8 тысяч — в Брянской.

Машовец утверждает, что российские части ради маскировки выгружаются на станциях в Курской области, а затем отправляются собственным ходом в Белгородскую, поближе к Харькову.

Ранее многие обозреватели отмечали, что в последнее время россияне активизировали удары по Харькову и северо-восточным областям в целом, а также аэроразведку в этом регионе.

«Российская армия, как сообщается, формирует и готовит северную группировку из частей Ленинградского военного округа для операций прежде всего на оперативном направлении Белгород — Харьков», — резюмирует ISW.

«ISW продолжает считать, что у российской армии нет достаточных сил, чтобы захватить город [Харьков], но российские наступательные операции против Харькова или Сум оттянут и свяжут украинские части с других, более важных участков фронта», — пишут аналитики американского института.

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