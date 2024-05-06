Пашинян отказался ехать на инаугурацию Путина 4 6.05.2024, 12:09

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Никол Пашинян

Причины не называются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации Путина, заявил на брифинге спикер Нацсобрания республики Ален Симонян.

Об этом сообщает армянское агентство NEWS.am. Причины не называются.

Инаугурация Путина состоится 7 мая.

Напомним, депутаты Европарламента приняли резолюцию, которой отказались признавать последние выборы президента России, где победил Путин. Там назвали российские выборы «фарсом».