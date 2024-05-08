Стратегическое предприятие по разведке месторождений нефти и газа в России оказалось на грани краха 8.05.2024, 10:14

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Из-за санкций.

Государственная компания «Росгеология», входящая в число стратегических предприятий страны, запросила помощь правительства из-за ухудшающегося финансового состояния на фоне блокирующих санкций США, рассказали «Коммерсанту» источники в Белом доме.

По их словам, в качестве одной из мер поддержки госкомпания предлагает выделить субсидию в размере не менее 5 млрд руб. ежегодно на погашение процентов по кредитам. Альтернативой этому может быть докапитализация на сумму не менее 25 млрд руб. Эти средства пойдут на погашение кредитов, что позволит сэкономить на процентах. Другой вариант — реструктуризация кредитного портфеля и отсрочка выплат до 2027 года.

Также «Росгеология» просит субсидию на 1,5 млрд руб. в год для покрытия убытков от простоя научно-исследовательских судов. Как отметили собеседники «Коммерсанта», средний возраст флота компании составляет более 30 лет. Из-за изношенности восемь из восемнадцати судов холдинга выведены из эксплуатации и приносят расходы в простое.

Помимо этого госкомпании необходимы 3 млрд руб. для компенсации расходов на ликвидацию непредвиденных геологических осложнений при параметрическом бурении.

Кроме финансовой помощи «Росгеология» просит правительство о возврате статуса единственного исполнителя контрактов Роснедр на геологическое изучение в 2024–2026 годах, которого компания лишилась в 2020-м. Это позволяло «Росгеологии» получать контракты Роснедр без участия в торгах.

В 2023 году финансовое состояние «Росгеологии» ухудшилось: чистый убыток составил 5,8 млрд руб. против прибыли в 559 млн руб. годом ранее. На конец прошлого года чистый долг госкомпании превысил 14,1 млрд руб., увеличившись за год более чем вдвое. Без мер поддержки со стороны государства убытки компании начнут расти на 14–17 млрд руб. в год, отмечают источники «Коммерсанта».

В самой госкомпании связывают финансовые проблемы с сокращением госзаказа на геологоразведку, лишение статуса единственного исполнителя и отсутствием контрактов с нефтекомпаниями по шельфу РФ, говорят собеседники «Коммерсанта».

Также «Росгеология» опасается лишиться новых проектов за рубежом после введения в феврале 2024 года санкций США. В 2023 году компания получила 823 млн руб. от работы за рубежом, что почти в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м.

Включение в американский черный список (SDN-лист) значительно осложняет международное сотрудничество, но в первую очередь оно бьет по проведению международных платежей и получению страхования, отметил советник Verbal Legal Марат Самарский. Это, по его словам, добавляет «токсичности» российскому нефтегазовому сектору.