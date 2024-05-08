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Cемью из-под Гомеля будут судить за «измену государству»

  • 8.05.2024, 22:32
Cемью из-под Гомеля будут судить за «измену государству»

Суд начнется 20 мая.

Стало известно, по каким статьям будут судить семью Прохоровых из белорусско-украинского пограничья. Им может грозить до пятнадцати лет колонии.

В расписании судов появилось имя Василия, Ларисы и Павла Прохоровых. Об их задержании стало известно в декабре 2023-го, передает «Наша Нiва».

Дочь Анастасию, которую задерживали вместе с ними, похоже, судить не будут.

Вся семья жила в деревне Грабовка Гомельского района — она в нескольких километрах от границы с Украиной и в 25 километрах от Гомеля.

Василию Прохорову 54 года. Он родом из города Чернобыль, в котором находилась печально известная атомная электростанция. Прохоров служил в десантных войсках. Потом работал на стройках и подрабатывал грузоперевозками, а также вел небольшой блог.

Василий Прохоров. Фото с его страницы Вконтакте

В блоге Василий рассказывает о своих путешествиях в Чернобыльскую зону, особенностях работы и своем быте.

Известно, что он пострадавший в аварии на ЧАЭС.

Его сыну Павлу 27 лет. Он родился в Грабовке. Известно, что парень работал на стройке.

Павел Прохоров на велопробеге в Гомеле. Фото из канала Василия Прохорова в YouTube

Лариса Прохорова — совершенно непубличный человек. Она родилась в 1975 году в Грабовке, где прожила всю жизнь. Работала санитаркой в местной больнице.

Лариса Прохорова. Фото: BELPOL

С ними вместе по делу проходят Федор Аксененко и Руслан Прохоренко. О них ничего неизвестно.

Группу обвиняют по читателям статьям — «измена государству» (ч. 1 ст. 356 УК), «разжигание вражды или розни» (ч. 1 ст. 130 УК), «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 УК) и «недонесение о преступлении» (ч. 1 ст. 406 УК).

Кого из них обвиняют по какой статье, точно не известно. «Гомельская Вясна» сообщала, что за «измену государству» задерживали именно Прохоровых. Суд начнется 20 мая в Гомельском городском суде.

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