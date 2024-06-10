Белорусы с билетами из Вильнюса не могли уехать домой 10.06.2024, 15:28

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Автобусы застряли на границе.

Читатели onliner.by рассказали о крайне непростой ситуации, в которой оказались те, кто в минувшие выходные пытался вернуться из Литвы в Беларусь. Даже с заранее купленными билетами на автобусы не было никаких шансов придерживаться запланированного расписания. Автобусы уезжали из столицы Литвы с большим опозданием, потому что, как говорят, с таким же большим опозданием приезжали в Вильнюс. И все из-за очередей на границе.

Вильнюс — Минск. Билеты на 18.15

Татьяна возвращалась домой в субботу, 8 июня, прилетев с семьей в аэропорт Вильнюса. У них были билеты на автобус Intercars с отправлением из Вильнюса в 18.15. Боялись опоздать, взяли такси от аэропорта.

— Приезжаем к месту отправления автобуса, его перенесли подальше от аэропорта из-за ремонта на площади. И видим такую картину: много людей, кто стоял, кто сидел, кто лежал на траве. Автобусов нет, все ждут. Дочь насчитала больше 80 человек. Поговорили с людьми, оказалось, что те автобусы, которые этим вечером должны были уезжать из Вильнюса, еще стоят на границе в направлении Литвы. Нам сказали, что, к примеру, автобус, который должен был из Вильнюса уходить в 16 часов, еще даже не проехал за шлагбаум на белорусской границе. Представьте, во сколько он доехал-таки до Вильнюса? — рассказала читательница.

Самое непростое в такой ситуации — неопределенность. Что делать, сколько ждать, будет ли подменный автобус или нужно планировать ночевку?

— От Intercars — никакой информации. А я в роуминге — особо никуда не позвонишь. В итоге я писала маме в Минск, мама по телефону дозванивалась в Intercars и пыталась добиться какой-то информации. Так нам сообщили, что автобус опаздывает из-за ситуации на границе, и опаздывает сильно. И что делать? Мы с ребенком, который хочет то есть, то пить, то в туалет, вечереет, холодает, — продолжает Татьяна.

Вильнюс — Минск. Билеты на 20.00

Оценив ситуацию, семья решила предпринять попытку уехать на другом автобусе другой компании.

— Через интернет мы купили билеты на ближайший автобус — это был Ecolines, отправление из Вильнюса в 20.00, — говорит Татьяна.

Вот так спокойно купить три билета на автобус до Минска за пару часов до отправления из Вильнюса — знающие люди сразу почувствовали подвох. Конечно же, автобус тоже задерживался надолго. Причина та же — очереди на границе.

— Казалось бы, литовский перевозчик, и могли бы подать другой автобус, но нет. Все то же самое. Но нужно отметить, что Ecolines хотя бы держал своих пассажиров в курсе происходящего. Мы получили сначала SMS-сообщение о том, что автобус задерживается, а затем еще одно уведомление об ориентировочном времени отправления — 00.15, — отметила женщина.

Просидеть до глубокой ночи в Вильнюсе, с ребенком и вещами, без гарантии, что отправление не сдвинется снова, — не лучшая перспектива.

Вильнюс — Гомель. 21.00

— Люди все в растерянности: что делать? Скоро ночь, а все просто на траве… Аэропорт далеко, да и если идти в гостиницу, то на сколько? — продолжает Татьяна.

Пытаясь выпутаться из ситуации, семья уехала на автовокзал искать счастья. Там они увидели автобус «Вильнюс — Гомель» с отправлением в 21.00. Места были, хоть билеты оказались дороже, чем на прямые рейсы до Минска. Но в тот момент это не имело значения.

— Просто счастье, что мы смогли уехать на том автобусе, потому что кругом был какой-то хаос. Растерянные люди, кто-то тоже с детьми, кто-то опаздывает в Минск на самолет, — говорит собеседница. — С нами в этом автобусе сидел пассажир, который опаздывал в аэропорт, и у него это был уже четвертый билет на автобус тем вечером. Надеюсь, он успел на свой вылет.

Минск. Ближе к 03.00

В Минске Татьяна с родными была ближе к 3 часам ночи. И это неплохой вариант с учетом обстоятельств.

— Что интересно: границу мы прошли очень быстро, на выезд никакой очереди, можно сказать, и не было. Спасибо водителям, нашим пограничникам и сотрудникам таможни. А вот в направлении Вильнюса мы видели ту самую очередь, она была большой, — продолжает читательница. — У перевозчиков, получается, замкнутый круг: автобусы стоят по 10 часов на границе, время прибытия в Вильнюс задерживается, соответственно, время отправление назад — тоже. А замену автобусов перевозчики не делают.

Татьяна направила письмо в Intercars с просьбой вернуть деньги за билеты. Ответа она пока не получила.

К моменту публикации связаться с компанией не вышло — телефоны заняты.

Информация Госпогранкомитета

Госпогранкомитет утром 10 июня сообщил, что напряженная ситуация на границе сохраняется. В первую очередь это касается грузового транспорта, но не в меньшей степени — легковых авто и автобусов.

— Существенное скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») — 250 авто. Перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») въезда ожидают 130 и 70 легковушек соответственно. По состоянию на 10.00 перед польским «Тересполем» («Брест») фиксируется 50 автобусов, — отметили в ГПК.