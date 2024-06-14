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Какие цели будут у передаваемых Украине F-16?

  • 14.06.2024, 10:52
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Какие цели будут у передаваемых Украине F-16?

Военный эксперт раскрыл приоритеты.

Украина должна уже в ближайшее время получить долгожданные истребители F-16. О том, какие задачи на практике будет выполнять этот многоцелевой самолет, в эфире телемарафона рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«F-16, в первую очередь, это будет инструментарий для уничтожения объектов как воздушных, так и тех, что находятся на поверхности, на расстояниях, когда сам F-16 не будет уничтожен врагом. То есть его будут использовать с буфером безопасности, с применением дальнобойного ракетного оружия большого радиуса действия как класса воздух-воздух, так и воздух-поверхность», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в выполнении задач F-16 будут помогать самолеты ДРЛО. По его словам, уничтожение авиации будет входить в спектр их задач, но также истребители будут влиять на сухопутные события на фронте и смогут наносить удары по территории РФ. Однако возможности F-16 на разных направлениях будут отличаться.

«По Югу и по Крыму будет сложновато россиянам потому, что именно в этих локациях могут достаточно свободно работать западные самолеты ДРЛО. То есть не только те, которые нам передали, но и из воздушного пространства Румынии, Болгарии», — подчеркнул Коваленко.

Он сообщил, что над Черным морем также работают самолеты-разведчики, которые значительно расширяют ударные возможности F-16. Истребители способны бить ракетами типа AIM-120 AMRAAM, которые могут уничтожать воздушные цели на глубину более 100 километров. Также эти «птички» могут запускать AGM-158 JASSM, которая имеет возможности как Storm Shadow и способна уничтожать объекты на расстоянии до 300 километров. Фактически речь идет о дозвуковой крылатой ракете авиационного базирования, и ее наведение будет упрощено благодаря совместимости самолета F-16 с ДРЛО.

«Другой вопрос относительно Востока. По Востоку есть вопрос, потому что для этого нужно будет уже использовать не безопасное пространство Румынии или Болгарии, а воздушное пространство Украины», — проинформировал эксперт.

По его словам, там все будет зависеть от того, каким будет буфер безопасности для F-16 и какая глубина на восточных оккупированных территориях и территории РФ будет максимально благоприятной для безопасного выполнения задач.

«Но, конечно же, риск будет возрастать именно во время работы F-16 по восточной линии боестолкновения или по северо-восточным границам», — подтвердил Коваленко.

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