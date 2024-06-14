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В Амстердаме бесплатно раздадут три тысячи велосипедов

  • 14.06.2024, 13:28
В Амстердаме бесплатно раздадут три тысячи велосипедов

В поддержку людей, у которых еще нет опыта постоянной езды на этом транспорте.

Жителям Амстердама бесплатно раздадут 3250 велосипедов, которые хранятся на городском складе. Так в столице Нидерландов хотят поддержать людей, у которых еще нет опыта постоянной езды на этом транспорте, и приобщить их к экологичному образу жизни.

Все бесплатные велосипеды в хорошем состоянии. Они отремонтированы и проверены на соответствие со стандартами, сообщает «Европульс».

Акция станет частью стратегии Амстердама по укреплению велосипедной культуры.

Например, в различных районах города уже проводят уроки езды на этом транспорте. В прошлом всем выпускникам курса дарили велосипед. Целью было раздать около 500 велосипедов, однако инициатива оказалась настолько популярной, что в конечном итоге людям раздали 1139 велосипедов. Около 90% людей, получивших бесплатный велосипед, рассказали, что ездят на нем больше трех раз в неделю.

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