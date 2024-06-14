закрыть
14 июня 2024, пятница, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший дом Черчилля в Лондоне выставили на продажу

  • 14.06.2024, 18:16
Бывший дом Черчилля в Лондоне выставили на продажу

За £19,5 млн.

В Лондоне выставили на продажу бывший дом Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, занимавшего этот пост в 1940–1945 и 1951–1955 годах. Стоимость лота — £19,5 млн, сообщает Mansion Global.

Особняк расположен в районе Кенсингтон, в нескольких шагах от него находятся Гайд-парк и королевский Альберт-холл. Черчилль приобрел этот дом в 1946 году и жил здесь до своей смерти в 1965 году. Первоначально он использовал это помещение как офис, а затем объединил его с соседним домом, уточняется в сообщении.

В особняке есть шесть спален, кухня, зал для завтрака, столовая, несколько старинных каминов, тренажерный зал и собственная терраса. Из дома можно выйти в небольшой сад.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко