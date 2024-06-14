Бывший дом Черчилля в Лондоне выставили на продажу 14.06.2024, 18:16

За £19,5 млн.

В Лондоне выставили на продажу бывший дом Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, занимавшего этот пост в 1940–1945 и 1951–1955 годах. Стоимость лота — £19,5 млн, сообщает Mansion Global.

Особняк расположен в районе Кенсингтон, в нескольких шагах от него находятся Гайд-парк и королевский Альберт-холл. Черчилль приобрел этот дом в 1946 году и жил здесь до своей смерти в 1965 году. Первоначально он использовал это помещение как офис, а затем объединил его с соседним домом, уточняется в сообщении.

В особняке есть шесть спален, кухня, зал для завтрака, столовая, несколько старинных каминов, тренажерный зал и собственная терраса. Из дома можно выйти в небольшой сад.