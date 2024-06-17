ВСУ дронами подорвали поезд с боеприпасами в Белгородской области РФ 3 17.06.2024, 14:38

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Об этом рассказал российский пропагандист.

Российские военные пропагандисты заявляют, что в Белгородской области украинская армия подорвала российский состав с боеприпасами.

Z-военкор Максим Калашников в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ и ранее активно охотились за логистикой на территории России, однако теперь беспилотники атакуют железнодорожные составы.

Калашников также опубликовал видео, на котором видно пожар и сильное задымление. Фрагмент видео публикует Telegram-канал «Украина 365». По словам Z-военкора, украинская армия перенимает опыт немецкой и англо-американской авиации периода Второй мировой войны, подрывая российские логистические цепочки и звенья на подходе к зоне боевых действий.