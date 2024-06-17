закрыть
17 июня 2024, понедельник, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ дронами подорвали поезд с боеприпасами в Белгородской области РФ

3
  • 17.06.2024, 14:38
  • 5,588
ВСУ дронами подорвали поезд с боеприпасами в Белгородской области РФ

Об этом рассказал российский пропагандист.

Российские военные пропагандисты заявляют, что в Белгородской области украинская армия подорвала российский состав с боеприпасами.

Z-военкор Максим Калашников в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ и ранее активно охотились за логистикой на территории России, однако теперь беспилотники атакуют железнодорожные составы.

Калашников также опубликовал видео, на котором видно пожар и сильное задымление. Фрагмент видео публикует Telegram-канал «Украина 365». По словам Z-военкора, украинская армия перенимает опыт немецкой и англо-американской авиации периода Второй мировой войны, подрывая российские логистические цепочки и звенья на подходе к зоне боевых действий.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип