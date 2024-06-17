«Рельсы» Володина ведут в интересное место Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

17.06.2024, 16:20

Похмельная слава Медведева не дает покоя?

Нижний спикер Вячеслав Володин назвал конференцию в Швейцарии словом «сходка».

Похмельная слава Медведева не даёт покоя?

Вероятно, употребляя ругательства и уничижительные слова, Медведев и Володин считают, что они «становятся ближе к народу» или «формируют его мнение». На самом деле, только себя помоями обливают, показывая, что ничуть они не умнее рядовых любителей выпить и порассуждать о политике.

В Швейцарии, Вячеслав, собрались официальные лица стран (в том числе по определению ДБ-«дипломатии», «дружественных» России). Это солидный международный форум.

Куда же больше подходит володинское слово «сходка»? Хотя мы бы его вообще не стали бы употреблять, но если уже Володин «проложил рельсы», то они ведут в интересное место.

Скажем, знаменитое публичное заседание Совета Безопасности накануне 24 февраля, где «главный» созвал «посаженных на районы» и они покорно выходили на полусогнутых, одобряя то, что он хотел. Помните, Вячеслав, ту сходку? Где еще «дрожащий Штирлиц» Нарышкин от испуга «побежал вперёд паровоза»? А главный, осклабившись, словно Волк из «Ну, погоди!» вразумлял его в том смысле, что еще не время.

Вот это была сходка. Вроде как в «Место встречи изменить нельзя» и принятое там решение: «На святое дело идём, товарища выручать». И плохо там закончилось для участников посиделок. В общем, вы, Вячеслав, на том Совбезе в том же направлении отплыли всем дружным сходняком.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»