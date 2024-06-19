Андрей Санников: Беларусь нужна НАТО 3 19.06.2024, 10:34

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Андрей Санников

Россию нужно лишить «белорусского балкона».

Сайт Charter97.org продолжает публикацию статей из книги, изданной фондом «Европейская Беларусь». Эта статья написана лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.

В конце 20 века произошло два громких геополитических события, которые существенно повлияли на послевоенную архитектуру безопасности: падение Берлинской стены в 1989 году, ознаменовавшее объединение Германии, и крах тоталитарной Советской империи.

Вакуум безопасности 90-х

Вопрос изменения архитектуры безопасности в Европе вышел на первую роль после распада Советского Союза в 1991 году и возрождения независимых государств. Hадежного решения так и не было найдено.

Ни вновь образовавшиеся независимые государства, ни остальной демократический мир со всеми своими институтами не осознавали сложности стоящих перед ними задач.

Окончание холодной войны воспринималось как общая победа Запада и его «мягкой силы», в то время как завершением миссии должно было стать решение проблемы «жесткой силы», которая сохранялась после противостояния двух политических систем.

Иначе говоря, применение Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) и мер доверия было признано достаточным, как и обеспечение контроля над советским ядерным оружием посредствам договоров о ядерном разоружении между СССР и США.

Международная безопасность, ядерное разоружение и разоружение в области обычных вооружений не занимали первое место в списке приоритетных задач вновь образованных независимых государств. Проблемы государственного строительства, острые экономические проблемы, необходимость проведения реформ и нехватка ресурсов диктовали реальную иерархию приоритетов.

Прошлые ошибки, которые привели к катастрофе в наши дни

Государствам, которые обрели независимость после распада СССР, пришлось вести трудные переговоры по безопасности с Западом и между собой под давлением более острых проблем. Неудивительно, что в этих обстоятельствах было допущено много ошибок и многие стратегические решения были приняты в спешке.

Одной из грубейших ошибок стало одобрение правопреемства России в Совете Безопасности ООН и других международных организациях. Такое одобрение стало результатом мошенничества со стороны России во время переговоров вплоть до фальсификации документа, который другие государства Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали, не зная точно, что именно они подписывают(1).

Другие постоянные члены Совета Безопасности ООН поддержали эту нечестную игру и признали переход прав и обязанностей от тоталитарного государства к России, тем самым передав множество международных рычагов влияния непредсказуемому образованию, все еще сильно опьяненному империализмом. (Представьте, что сегодня нет России в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН! Международный мир и безопасность были бы в гораздо лучшем состоянии).

Демократический мир и мировые лидеры рассматривали Россию начала 90-х как развивающееся демократическое государство и предоставили ей выходящую за рамки разумного свободу действий в международных отношениях. Кроме того, субъекты свободной рыночной экономики были заинтересованы в огромном российском рынке и были готовы немного нарушить правила, чтобы заполучить этот рынок.

Таким образом, когда Россия изобрела термин «ближнее зарубежье», Запад быстро перевел его как «near abroad» и признал за ним право существования в текущей политической реальности, тем самым способствуя сохранению доминирующего положения России на постсоветском пространстве.

Попытки начать содержательную дискуссию о будущем европейской безопасности, не говоря уже о международной безопасности в широком смысле, не были серьезными, несмотря на новые возможности, которые возникли после изменения геополитической ситуации и появление новых более открытых каналов связи между бывшими соперниками.

Отношения между оставшейся сверхдержавой, США, и тем, что осталось от другой сверхдержавы, Россией, стали более прозрачными, но по-прежнему сохраняли значительную степень недоверия с обеих сторон.

Несмотря на все соответствующие заявления о приверженности принципам демократии, верховенства права и уважения суверенитета своих соседей, Россия никогда не собиралась их отпускать и считала все новые независимые государства своей «сферой влияния».

Новые возможности и новые разногласия

Распад СССР означал неизбежный крах Варшавского договора(2).

Предполагалось, что геополитические изменения произошедшие в конце ХХ века, устранят разногласия между Востоком и Западом, однако, желаемый результат не был достигнут, а в ряде случаев возникли новые разногласия между странами бывшего Восточного блока и странами бывшего Советского Союза. Страны бывшего Варшавского договора и три балтийских государства знали, что им предстоит интеграция с Западом, и решительно двигались в этом направлении хоть и с разной скоростью.

Страны бывшего СССР не могли позволить себе такую роскошь, как свободный геополитический выбор. В первую очередь им пришлось разобраться с проблемой взаимозависимости и с зависимостью от России. Европейские республики бывшего СССР внесли решающий вклад в относительно безопасный переход стран Центральной Европы с политической арены Востока на политическую арену Запада, согласившись создать СНГ и подчинившись российскому господству.

В 90-е годы эти разногласия не казались опасными, однако, они постепенно сформировались в отчетливую линию, которая снова отделила часть Европы. Поиски новых механизмов безопасности в конечном итоге привели к возникновению двух тенденций, которые в общих чертах определили ситуацию в регионе в XXI веке.

Эти тенденции были противоположными:

- одна из них заключалась в добровольном присоединении бывших членов Варшавского договора к НАТО при широкой поддержке населения.

- другая была обусловлена спешно созданным новом военном пакте, который контролировала Россия, и в рамках которого несколько стран СНГ были вынуждены подписать Договор о коллективной безопасности (ДКБ)(3).

Стоит отметить, что ДКБ был подписан гораздо раньше первого этапа расширения НАТО в 1998 году.

В начале 1994 года, НАТО учредило программу «Партнёрство во имя мира» («Partnership for Peace»), согласно которой, по мнению президента США Клинтона, НАТО должно было уступить дорогу странам Восточной Европы, в том числе тем, которые были частью Советского Союза и даже самой России. Целью было обеспечение сотрудничества «для наилучшего будущего Европы»(4). Эта инициатива НАТО была направлена на поиск почвы для сотрудничества в сфере безопасности с Россией и другими вновь образованными независимыми государствами. Россия неохотно приняла это. Однако государства Центральной Европы были недовольны программой. Они опасались, что это может создать препятствия для их полноправного членства в организации.

Они опасались возмездия России и вели себя очень осторожно. Они не заявляли открыто о своих стремлениях стать членами НАТО. В какой-то момент Польша даже выступила с идеей создания «НАТО-бис», или теневого НАТО, для Восточной и Центральной Европы.

Нерешительность и осторожность бывших членов Варшавского договора была понятна: во-первых, им нужно было избавиться от советских войск на своих территориях, а это было непростая и рискованная задача, сулящая хаос. Когда им это наконец-то удалось, путь в НАТО был расчищен, и страны Центральной Европы во главе с Вышеградской группой начали процесс вступления в Североатлантический альянс.

Как обстоит ситуация с Беларусью?

Как и все другие независимые государства, возникшие после распада СССР (кроме, конечно, стран Балтии), Беларусь не могла заявить о своем стремлении вступить в НАТО, даже если бы захотела. Беларусь стала независимой в начале 90-х, но она не стала свободной. Демократические силы никогда не были у власти в Беларуси. На политику повлияло ретроградное коммунистическое большинство в парламенте и правительстве, а также приход к власти Лукашенко. Именно поэтому Беларусь не смогла сформулировать какую-либо свободную и независимую концепцию безопасности.

Беларусь все же внесла свой вклад в европейскую и международную безопасность и сыграла конструктивную роль в переговорах по безопасности и разоружению в области обычных вооружений в Европе и по ядерным арсеналам бывшего СССР.

Российская военная экспансия в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году осталась практически безнаказанной, что было воспринято Путиным как слабость Запада и послужило основанием для принятия решения о начале полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Были и другие факторы, подготовившие почву для беспрецедентной кровопролитной войны в Европе.

Одним из таких факторов стала диктатура Лукашенко в Беларуси, которая во многом стала прообразом режима Путина и обеспечила все необходимые условия для того, чтобы российская агрессия стала возможной, включая обеспечение логистики.

Диктатура всегда означает войну, будь то война диктатора против собственного народа или, как в случае нападения России на Украину – чудовищная война против своих соседей. Самый эффективный способ предотвратить войну – избавиться от диктатуры.

Лукашенко было позволено вполне комфортно существовать на протяжении почти 30 лет, несмотря на ужасающие нарушения прав человека и даже политические убийства. Он легко преодолевал кратковременные «санкции», которые были очень мягкими до 2020 года. Даже в 2020 году, когда в Беларуси произошла революция, Запад реагировал крайне медлительно и неэффективно. Лукашенко пережил революцию и жестоко расправился с протестующими, а потом охотно предоставил территорию Беларуси своему коллеге-диктатору Путину для нападения на Украину. Война против Украины готовилась совершенно открыто в ходе масштабных российско-белорусских военных учений на территории Беларуси. Запад предпочел не замечать опасную подоплеку для будущей войны в этих учениях.

Альтернативы НАТО сегодня не существует

Варварская война России против Украины ясно дала понять, каким именно образом следует обеспечивать безопасность в Европе.

Россия угрожает Европе, а Организация Североатлантического договора обеспечивает ее защиту. Все очень просто.

Все попытки включить Россию в общую систему безопасности, как и попытки «не оттолкнуть» Россию были ни чем иным, как политикой умиротворения воинственной диктатуры.

Украина осознавала опасность, исходящую от России, и на протяжении многих лет пыталась добиться положительного и определенного решения о своем членстве в НАТО. Саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году часто критикуют за то, что он не оправдал ожиданий Грузии и Украины. Это побудило Россию вторгнуться в Грузию в том же году и в Украину в 2014 году. Однако, провалом в Бухаресте стал не отказ от ПДЧ (План действий по членству в НАТО) как таковой, а уступка, которая была сделана Путину. Он выдвинул ультиматум о прекращении будущего расширения НАТО. И вот после удовлетворения этого ультиматума Путина, ему разрешили выступить на саммите с речью, чем он и воспользовался, чтобы еще больше унизить Грузию и Украину, да и само НАТО.

Это был трудный урок для НАТО. Альянс в целом плохо справился со сложившейся в 2008 году ситуацией. Еще более тяжелым, трагичным и даже смертельным оказался этот урок для Украины, которая жертвуют жизнями своих граждан, чтобы спасти свою страну и всю Европу от безжалостных убийц с Востока.

Украина имеет законное право требовать принятия срочного решения о своем членстве в НАТО, и такое решение необходимо принять незамедлительно после победы Украины в войне против России.

В то же время следует отметить, что устойчивый мир в регионе и в Европе возможен только при свободной и демократической Украине и свободной и демократической Беларуси.

Геополитическое значение Беларуси

Беларусь во многих отношениях занимает чрезвычайно важное место в Европе. Ее геополитическое значение обусловлено наличием двух географических регионов на восточных и западных границах страны. Это Смоленские ворота и Сувалкский коридор.

Смоленские ворота — это зона между реками Западная Двина и Днепр, один из наиболее стратегически важных коридоров для трансграничной торговли между Востоком и Западом. Смоленские ворота играют важную роль не только для России, но и для Китая — второй экономики мира.

В то же время, Смоленские ворота в Беларуси — это путь, по которому Российская империя неоднократно вторгалась в Европу и по которому Российская Федерация теперь вторглась в Украину чтобы захватить Киев.

Из истории известно, что, когда Россия начинала вторжение в Европу через Смоленские ворота, ее войска доходили до Вислы и шли дальше – до Эльбы и Дуная.

Сувалкский коридор – это второй геостратегический район. Он приобрел особое значение после распада СССР и краха Варшавского договора. Он чрезвычайно важен для безопасности Балтийского региона, поскольку разделяет Беларусь и российский эксклав — Калининград. Этот коридор представляет собой единственный автомобильный и железнодорожный путь сообщения между Польшей, Центральной Европой и странами Балтии. В случае вторжения блокирование Сувалкского коридора отрежет три страны от материковой Европы. По этим причинам некоторые эксперты называют Сувалкский коридор «ахиллесовой пятой» НАТО.

Беларусь выступала как ключевой геополитический фактор в периоды напряженности между Россией и Западом. От ее политики зависит как обострение ситуации (если Беларусь встает на сторону России), так и ослабление напряженности (если Беларусь становится демократическим государством и воссоединяется с Европой).

Неизбежный выбор способа обеспечения безопасности для Беларуси

С момента обретения Беларусью независимости обсуждались различные варианты обеспечения ее безопасности. Необходимо было найти адекватное решение до того, как пришло бы время делать свободный и качественный выбор относительно вопросов безопасности.

В течение довольно долгого времени многие демократические оппозиционные политики и центры рассматривали идею создания Балтийско-Черноморского союза, выдвинутую в 1992 году Белорусским Народным Фронтом (БНФ). Предлагалось освободить его от военных баз НАТО и России, чтобы он послужил буфером между противоборствующими силами.

Нечто подобное предлагала и Украина. В апреле 1993 года, Киев подготовил проект создания Центрально-Восточноевропейского пространства стабильности и безопасности (ЦВЕПСБ) (5) .

Очевидно, что это была попытка найти механизм обеспечения безопасности, который защитил бы Восточную Европу от России. Однако, это не сработало даже в случае Украины, хоть она и пользовалась гораздо большей независимостью от России.

Геополитическая концепция «Междуморья» существует и по сей день в ЕС (увы, без Украины и Беларуси), и представляет собой скорее экономический проект. Понятно, что это не может быть решением проблемы безопасности для европейских стран за пределами Евросоюза.

Война, которую Россия развязала против Украины, и реакция мира показали, что все региональные договоренности — это шаткие и ненадежные конструкции перед лицом агрессии России. Россия — это государство, которое может легко нарушить любые международные обязательства и денонсировать любые договоры и соглашения в области безопасности и разоружения.

НАТО оказалось единственным органом в области обеспечения безопасности, который пришел на помощь Украине, и продолжает оказывать всевозможную помощь и поддержку.

Сегодня Украина совершенно справедливо начала переговоры о гарантиях безопасности, направленных на защиту страны от повторения российской агрессии в будущем. Такие гарантии невозможны, если они не учитывают и не включают в себя свободную и демократическую Беларусь.

Недавний исторический опыт показал, что Кремль, будучи источником непрекращающейся агрессии, использует Беларусь, находящуюся под управлением диктаторского режима, как плацдарм для войны против Европы и будет использоваться до тех пор, пока страна не станет свободной и демократической.

Свободной Беларуси необходимо будет как можно скорее стать членом НАТО, чтобы защитить свою независимость и обеспечить будущее процветание.

В то же время Беларусь нужна НАТО, чтобы предотвратить возможное использование Россией этого «балкона» для агрессии в будущем и закрыть очевидную брешь в европейской безопасности.

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Примечания

1. https://www.un.org/en/about-us/member-states/russian-federation

2. Варшавский договор – договор о коллективной обороне, заключенный между Советским Союзом и семью другими советскими государствами-сателлитами Центральной и Восточной Европы: Албанией, Болгарией, Чехословакией, Восточной Германией, Венгрией, Польшей и Румынией (Албания вышла из Договора в 1968 году).

3. Договор был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами шести стран: Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В декабре 1993 года Договор подписала и Беларусь под давлением со стороны России и коммунистических сил внутри страны. Несмотря на подобное давление и даже шантаж со стороны России, Украине удалось избежать этой ловушки.

4. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/dsptch13&div=20&id=&page

5 В ЦВЕПСБ должны были войти страны Балтии, Украина, Беларусь, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Болгария и Румыния.

Справка

Андрей Санников – глава Фонда «Европейская Беларусь».

Карьерный дипломат, работал в МИД Беларуси, в том числе заместителем министра иностранных дел в 1995-96 годах.

Возглавлял белорусские делегации на переговорах по обычному и ядерному разоружению.

Подал в отставку в знак протеста против политики Лукашенко в 1996 году.

Был кандидатом на президентских выборах 2010 года в Беларуси и имел второй по величине процент голосов избирателей. Был арестован и брошен в тюрьму КГБ и осужден за организацию мирного протеста против фальсификации выборов. После освобождения в 2012 году вынужден был уехать из Беларуси. Живет и работает в Европе.

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