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Евросоюз закрывает небо для бизнес-джетов россиян

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  • 21.06.2024, 23:10
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Евросоюз закрывает небо для бизнес-джетов россиян

Авиасанкции расширяются.

Власти Евросоюза расширяют авиасанкции против России, в рамках которых с февраля 2022 года небо стран ЕС уже закрыто для российских авиакомпаний.

В рамках 14-го пакета санкций российским физлицам, компаниям и структурам будут запрещены также частные перелеты в воздушном пространстве государств — членов союза, сообщает EUObserver со ссылкой на документ, согласованный послами ЕС 19 июня.

Речь идет, в частности, о бизнес-джетах, которые используются состоятельными россиянами для перелетов в Европу, следует из разъяснений ЕС.

Под новый запрет попадают любые рейсы, в которых выходцы из России, а также российские граждане и компании могут «определять место и время взлета и посадки». В качестве примера в документе Евросоюза приводятся полеты для транспортировки россиян «в определенные места отдыха», а также рейсы, с помощью которых компании «перевозят своих сотрудников на бизнес-встречи» на территории ЕС.

В 14-й санкционный пакет будут включены 69 граждан, 47 компаний и 27 танкеров, которые, по европейским данным, относятся к «теневому флоту» и возят российскую нефть в обход санкций. Кроме того, еще более 60 юридических лиц, в том числе из Китая, Турции, Индии и Гонконга, будут включены в «серые списки», которые требуют усиления проверок и ужесточения процедур комплаенса. Эти фирмы подозреваются в поставках в Россию подсанкционных технологий.

Под персональные санкции с заморозкой всех активов и запретом на выдачу виз попадут два российских миллиардера — основатель Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин (состояние в $3,8 млрд, по оценке Forbes) и создатель холдинга Aeon Роман Троценко (состояние $2,8 млрд).

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