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ВСУ подорвали «Град» с россиянами под Авдеевкой

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  • 25.06.2024, 15:11
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ВСУ подорвали «Град» с россиянами под Авдеевкой

Боекомплект взлетел на воздух вместе с экипажем.

Украинские военные уничтожили российскую 122-мм реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в Донецкой области. Вражескую артиллерийскую установку поразили операторы беспилотников группы Muramasa 109-й отдельной бригады Сил ТрО. Для этого они применили ударные FPV-дроны.

Российская РСЗО была уничтожена вместе с ее экипажем на Покровском направлении.

«Оператор вражеского "Града" успел произвести лишь несколько выстрелов и ожидал подтверждения от своего корректировщика, что можно работать дальше и производить полный запуск всего БК (полный пакет составляет 40 выстрелов)», - отметили украинские терробороновцы.

У российской РСЗО «БМ-21 Град» сдетонировал весь боекомплект. Взрыв, по словам украинских защитников, был виден издалека.

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