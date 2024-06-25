ВСУ подорвали «Град» с россиянами под Авдеевкой

ВСУ подорвали «Град» с россиянами под Авдеевкой1
- 25.06.2024, 15:11
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Боекомплект взлетел на воздух вместе с экипажем.
Украинские военные уничтожили российскую 122-мм реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в Донецкой области. Вражескую артиллерийскую установку поразили операторы беспилотников группы Muramasa 109-й отдельной бригады Сил ТрО. Для этого они применили ударные FPV-дроны.
Российская РСЗО была уничтожена вместе с ее экипажем на Покровском направлении.
«Оператор вражеского "Града" успел произвести лишь несколько выстрелов и ожидал подтверждения от своего корректировщика, что можно работать дальше и производить полный запуск всего БК (полный пакет составляет 40 выстрелов)», - отметили украинские терробороновцы.
У российской РСЗО «БМ-21 Град» сдетонировал весь боекомплект. Взрыв, по словам украинских защитников, был виден издалека.