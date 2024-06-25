ВСУ подорвали «Град» с россиянами под Авдеевкой 1 25.06.2024, 15:11

2,678

Боекомплект взлетел на воздух вместе с экипажем.

Украинские военные уничтожили российскую 122-мм реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в Донецкой области. Вражескую артиллерийскую установку поразили операторы беспилотников группы Muramasa 109-й отдельной бригады Сил ТрО. Для этого они применили ударные FPV-дроны.

Российская РСЗО была уничтожена вместе с ее экипажем на Покровском направлении.

«Оператор вражеского "Града" успел произвести лишь несколько выстрелов и ожидал подтверждения от своего корректировщика, что можно работать дальше и производить полный запуск всего БК (полный пакет составляет 40 выстрелов)», - отметили украинские терробороновцы.

У российской РСЗО «БМ-21 Град» сдетонировал весь боекомплект. Взрыв, по словам украинских защитников, был виден издалека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com