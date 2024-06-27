закрыть
27 июня 2024, четверг, 4:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хуситы впервые применили гиперзвуковые ракеты для атаки на корабли

  • 27.06.2024, 3:02
Хуситы впервые применили гиперзвуковые ракеты для атаки на корабли

Что известно.

Йеменские повстанцы-хуситы впервые применили гиперзвуковое оружие для атаки на судно MSC Sarah V в Аравийском море, утверждает военный представить движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают данные ракеты, поразившей израильский корабль MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая обладает передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью и на большом расстоянии», — цитирует телеграм-канал движения своего представителя. Он анонсировал возможное видео с запусками данной ракеты через военные СМИ.

В минувший вторник хуситы заявили, что использовали новую баллистическую ракету для атаки на контейнеровоз MSC Sarah V. В Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства Reuters сообщили, что судно получило повреждение и направляется в ближайший свободный порт. Атака была произведена в 246 морских милях от Йемена.

В марте представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби опровергал информацию о наличии у повстанцев-хуситов гиперзвукового оружия. «Эта информация не соответствует действительности. Нет абсолютно никаких доказательств того, что хуситы имеют доступ к гиперзвуковому оружию», — говорил он.

В середине июня американские военные сообщили изданию Business Insider, что хуситы начали использовать надводные беспилотники для атаки на суда. Повстанцы и ранее применяли надводные дроны USV и беспилотные катера для атак на корабли в Аденском заливе, но до 12 июня им не удавалось нанести реальный урон. Дроны были либо уничтожены западными военными, либо взрывались, не причиняя ущерба.

В Управлении морских торговых операций Великобритании заявили, что греческое торговое судно Tutor, перевозившее российский уголь, затонуло после атаки хуситов с помощью надводного беспилотника.

Йеменские повстанцы, которые контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, начали атаковать проходящие мимо побережья страны торговые суда дронами и ракетами в ноябре 2023 года. Они делают это в ответ на военную операцию, которую Израиль организовал в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей, и пообещал увеличить частоту атак.

При этом хуситы договаривались с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда. Однако сразу после этого повстанцы выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu, который следовал из российского порта и, вероятно, перевозил российскую нефть.

В Красном море и Аденском заливе находится группировка военных кораблей стран Запада, которые охраняют гражданское судоходство в этих водах от атак хуситов. МИД РФ осуждал США и Великобританию за то, что их военные корабли наносят удары по йеменским повстанцам. Россия и Китай заявляли, что Совет Безопасности ООН не давал санкции на такие удары.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников