Хуситы впервые применили гиперзвуковые ракеты для атаки на корабли 27.06.2024, 3:02

Что известно.

Йеменские повстанцы-хуситы впервые применили гиперзвуковое оружие для атаки на судно MSC Sarah V в Аравийском море, утверждает военный представить движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают данные ракеты, поразившей израильский корабль MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая обладает передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью и на большом расстоянии», — цитирует телеграм-канал движения своего представителя. Он анонсировал возможное видео с запусками данной ракеты через военные СМИ.

В минувший вторник хуситы заявили, что использовали новую баллистическую ракету для атаки на контейнеровоз MSC Sarah V. В Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства Reuters сообщили, что судно получило повреждение и направляется в ближайший свободный порт. Атака была произведена в 246 морских милях от Йемена.

В марте представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби опровергал информацию о наличии у повстанцев-хуситов гиперзвукового оружия. «Эта информация не соответствует действительности. Нет абсолютно никаких доказательств того, что хуситы имеют доступ к гиперзвуковому оружию», — говорил он.

В середине июня американские военные сообщили изданию Business Insider, что хуситы начали использовать надводные беспилотники для атаки на суда. Повстанцы и ранее применяли надводные дроны USV и беспилотные катера для атак на корабли в Аденском заливе, но до 12 июня им не удавалось нанести реальный урон. Дроны были либо уничтожены западными военными, либо взрывались, не причиняя ущерба.

В Управлении морских торговых операций Великобритании заявили, что греческое торговое судно Tutor, перевозившее российский уголь, затонуло после атаки хуситов с помощью надводного беспилотника.

Йеменские повстанцы, которые контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, начали атаковать проходящие мимо побережья страны торговые суда дронами и ракетами в ноябре 2023 года. Они делают это в ответ на военную операцию, которую Израиль организовал в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей, и пообещал увеличить частоту атак.

При этом хуситы договаривались с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда. Однако сразу после этого повстанцы выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu, который следовал из российского порта и, вероятно, перевозил российскую нефть.

В Красном море и Аденском заливе находится группировка военных кораблей стран Запада, которые охраняют гражданское судоходство в этих водах от атак хуситов. МИД РФ осуждал США и Великобританию за то, что их военные корабли наносят удары по йеменским повстанцам. Россия и Китай заявляли, что Совет Безопасности ООН не давал санкции на такие удары.

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