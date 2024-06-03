В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами 1 3.06.2024, 20:37

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Есть раненые среди российских военных.

В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов. Семь окупантов получили ранения.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.

«Днем, 2 июня, вблизи хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных произошел взрыв, который вызвал пожар на складе боеприпасов», - говорится в сообщении.

Предварительная причина инцидента - якобы неосторожное обращение с боеприпасами. Из-за детонации боеприпасов пострадали семеро российских военных. Захватчики получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что хутор Гремучий расположен примерно в 39 километрах к северу от Белгорода. А от границы с Украиной к складу, где произошел взрыв, более 63 километров.