В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами

В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами1
- 3.06.2024, 20:37
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Есть раненые среди российских военных.
В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов. Семь окупантов получили ранения.
Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.
«Днем, 2 июня, вблизи хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных произошел взрыв, который вызвал пожар на складе боеприпасов», - говорится в сообщении.
Предварительная причина инцидента - якобы неосторожное обращение с боеприпасами. Из-за детонации боеприпасов пострадали семеро российских военных. Захватчики получили ранения разной степени тяжести.
Отмечается, что хутор Гремучий расположен примерно в 39 километрах к северу от Белгорода. А от границы с Украиной к складу, где произошел взрыв, более 63 километров.