Минобороны Польши: Миграционное давление на польскую границу удвоилось 1 4.06.2024, 9:19

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90% мигрантов со стороны Беларуси сейчас имеет российские визы.

Миграционное давление на польскую границу удвоилось. Об этом в эфире TVN24 рассказал замминистра обороны Польши Цезари Томчик.

По словам замминистра, с начала года около 17 тыс. мигрантов пытались пересечь границу. Сейчас в среднем регистрируется около 300 попыток ежедневно. Количество попыток выросло в два раза в сравнении с прошлым годом.

С января было задержано и заключено под стражу 50 пособников мигрантов. По его словам, это в основном беларусы, украинцы и россияне, но есть и польские граждане. Томчик отметил, что речь идет именно об арестованных пособниках. Всего задержаний перевозчиков было больше.

«Сейчас на границе мы имеем 6 тыс. солдат, а также 2 тыс. служащих Пограничной охраны и несколько сотен полицейских», — сказал он, говоря о силах, брошенных на охрану границы.

Замминистра также отметил, что 90% мигрантов сейчас имеет российские визы и попадает на границу Беларуси и Польши через Россию.

«Гарантирую, что на границе с Беларусью ничего не делается без ведома белорусских служб. Раньше просто создавались возможности для контрабандистов по организации этих каналов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше. А сейчас имеем дело с такой ситуацией, что они просто работают на беларусские или российские службы», — сказал он.

Буферная зона вдоль границы с Беларусью, анонсированная Дональдом Туском, на практике начнет действовать позднее. Согласно решению правительства, ее должны были установить с 4 июня. Пока же будут проводиться консультации с местным самоуправлением, чтобы учесть интересы местных жителей и бизнеса.

«На это неделе будут идти консультации, а потом будет принято решение», — пояснил Томчик.

Он подчеркнул, что буферная зона будет создаваться не вдоль всей границы с Беларусью, а на наиболее напряженных участках. Она охватит несколько десятков километров. Томчик подчеркнул, что российская и белорусская сторона заинтересованы в эскалации, чтобы тема постоянно обсуждалась и разделяла польское общество.