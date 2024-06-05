После удара ВСУ паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу
- 5.06.2024, 22:37
ВСУ атаковали переправу 30 мая ракетами ATACMS.
После удара ВСУ 30 мая ракетами ATACMS россияне до сих пор не смогли восстановить работу паромной переправы.
Об этом в эфире «Суспільного» рассказал спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
«По состоянию на сейчас пока что информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет», - сказал он.
По его словам, россияне могут пригнать в Керчь новые паромы, ведь у них есть сообщение с Каспием и балтийским флотом.
Также он напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.
Напомним в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.