После удара ВСУ паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу 5.06.2024, 22:37

ВСУ атаковали переправу 30 мая ракетами ATACMS.

После удара ВСУ 30 мая ракетами ATACMS россияне до сих пор не смогли восстановить работу паромной переправы.

Об этом в эфире «Суспільного» рассказал спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

«По состоянию на сейчас пока что информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет», - сказал он.

По его словам, россияне могут пригнать в Керчь новые паромы, ведь у них есть сообщение с Каспием и балтийским флотом.

Также он напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Напомним в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.