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После удара ВСУ паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу

  • 5.06.2024, 22:37
После удара ВСУ паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу

ВСУ атаковали переправу 30 мая ракетами ATACMS.

После удара ВСУ 30 мая ракетами ATACMS россияне до сих пор не смогли восстановить работу паромной переправы.

Об этом в эфире «Суспільного» рассказал спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

«По состоянию на сейчас пока что информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет», - сказал он.

По его словам, россияне могут пригнать в Керчь новые паромы, ведь у них есть сообщение с Каспием и балтийским флотом.

Также он напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Напомним в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

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