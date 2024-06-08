ISW: Путин придумал новую «теорию победы» 8.06.2024, 10:25

Аналитики рассказали, чего ждать от российского диктатора.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 7 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сформулировал «теорию победы» в войне в Украине. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), она предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление в течение неопределенного времени, не давая Украине провести успешные контрнаступательные операции.

Кроме того, по словам аналитиков, оценка Путина относительно того, что Россия может «выдавить» украинские войска со всех земель, которые она желает оккупировать, допускает, что Украина не будет получать дополнительной живой силы и техники, необходимых для предотвращения попыток России продвигаться по фронту.

«Украинские силы ранее показали, что когда они хорошо обеспечены, они могут помешать российским войскам достичь даже незначительных тактических успехов и начать контрнаступательные операции, которые освобождают важную в оперативном плане территорию», - отмечают аналитики.

Аналитики добавляют, что Украине следует как можно скорее остановить российскую инициативу на фронте, поскольку «российские силы получают множество выгод».

«Теория победы» Путина основывается на способности России пережить и преодолеть обещанную Западом помощь по безопасности Украине. Это указывает на то, что Путин, вероятно, считает, что россияне смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике для подавления украинских сил», - говорится в отчете ISW.

Аналитики добавляют, что эта теория российского руководителя основывается на предположении, что Запад откажется от Украины ради победы России или по собственной воле.