Два самолета едва избежали столкновения в аэропорту Мумбаи

Два самолета едва избежали столкновения в аэропорту Мумбаи2
- 9.06.2024, 19:36
Видеофакт.
В аэропорту Мумбаи самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу практически в тот же момент, когда взлетал другой борт, сообщает The Indian Express.
Инцидент произошел в субботу во время приземления самолета компании IndiGo и взлета рейса Air India.
Обе авиакомпании опубликовали заявление для СМИ, отметив, что пилоты их рейсов получили разрешение от диспетчерской службы.
Видео инцидента между двумя рейсами теперь становится вирусным в социальных сетях.
Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) Индии начало расследование инцидента.
Источники The Indian Express сообщили, что дежуривший в то время офицер УВД был отстранен от должности в ходе расследования.