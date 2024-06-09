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Два самолета едва избежали столкновения в аэропорту Мумбаи

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  • 9.06.2024, 19:36
Два самолета едва избежали столкновения в аэропорту Мумбаи

Видеофакт.

В аэропорту Мумбаи самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу практически в тот же момент, когда взлетал другой борт, сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в субботу во время приземления самолета компании IndiGo и взлета рейса Air India.

Обе авиакомпании опубликовали заявление для СМИ, отметив, что пилоты их рейсов получили разрешение от диспетчерской службы.

Видео инцидента между двумя рейсами теперь становится вирусным в социальных сетях.

Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) Индии начало расследование инцидента.

Источники The Indian Express сообщили, что дежуривший в то время офицер УВД был отстранен от должности в ходе расследования.

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