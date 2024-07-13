ВСУ выбили российские войска из Сотницкого Казачка 4 13.07.2024, 8:05

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Населенный пункт освобожден от оккупантов.

Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов село Сотницкий Казачок на севере Харьковской области и выбили оттуда российские войска. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Силы Обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Сотницкий Казачок сейчас выделен голубым цветом, что означает, что этот населенный пункт освобожден от оккупантов.

В то же время аналитики сообщили, что враг продвинулся возле Юрьевки Мариупольского района Донецкой области, в Раздоловке и возле Воздвиженки Бахмутского района Донецкой области и в Новоселовке Первой Покровского района Донецкой области.

Генеральный штаб Украины пока не комментировал эту информацию.

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