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Третья штурмовая бригада ВСУ поразила восемь «жирных целей» россиян

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  • 13.07.2024, 15:27
  • 1,686
Третья штурмовая бригада ВСУ поразила восемь «жирных целей» россиян

В частности, уничтожен наблюдательный пункт оккупантов в Харьковской области.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) ВСУ взорвала наблюдательный пункт российских оккупантов в Харьковской области, опубликовав видео своих новых ударов.

«Всего восемь жирных целей. Так наваливает наше робоподразделение - Батальон беспилотных систем - на передовой!» - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что для удара по наблюдательному пункту бойцы бригады использовали современный дрон-гексакоптер, благодаря которому он был уничтожен «до основания».

Кроме него, среди самых свежих попаданий - очередная самоходная артсистема «Нона-С» и миномет. Также бойцы поразили полевой состав боекомплекта, баги и несколько российских грузовиков.

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