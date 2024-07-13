Третья штурмовая бригада ВСУ поразила восемь «жирных целей» россиян

Третья штурмовая бригада ВСУ поразила восемь «жирных целей» россиян2
- 13.07.2024, 15:27
- 1,686
В частности, уничтожен наблюдательный пункт оккупантов в Харьковской области.
Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) ВСУ взорвала наблюдательный пункт российских оккупантов в Харьковской области, опубликовав видео своих новых ударов.
«Всего восемь жирных целей. Так наваливает наше робоподразделение - Батальон беспилотных систем - на передовой!» - говорится в подписи к видео.
Отмечается, что для удара по наблюдательному пункту бойцы бригады использовали современный дрон-гексакоптер, благодаря которому он был уничтожен «до основания».
Кроме него, среди самых свежих попаданий - очередная самоходная артсистема «Нона-С» и миномет. Также бойцы поразили полевой состав боекомплекта, баги и несколько российских грузовиков.