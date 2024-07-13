Bild и Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны с РФ 1 13.07.2024, 16:23

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Бундесвер разработал «Оперативный план Германии» (OPLAN DEU) на случай возможного военного конфликта с Россией, пишут Bild и Der Spiegel.

«Вы должны поставить в своем ежедневнике отметку о 2029 годе! До этого времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы», — заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер, выступая в военном училище (цитата по Bild).

В случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО из портов Нидерландов, Бельгии и Германии придется перебросить туда 800 тыс. солдат в течение трех—шести месяцев, а вместе с ними 200 тыс. автомобилей и тяжелой техники, пишет Der Spiegel. Речь идет о колонне длиной около 13 тыс. км.

Ключевую роль в снабжении восточного фланга будет играть автомагистраль А2, протянувшаяся от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина. Однако, как отмечает Der Spiegel, мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга длиной почти 1,2 тыс. км станет одним из узких мест: в случае диверсии или ракетной атаки A2 окажется полностью парализована.

Главной задачей Германии в OPLAN DEU называется обеспечение развертывания и снабжения топливом, продовольствием и медикаментами натовских войск. «Многие автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура должны будут использоваться для военных целей и не будут использоваться для гражданского транспорта», — пояснили в немецком МВД.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия должна подготовиться к возможной войне к 2029 году. Немецкое правительство тогда представило «Рамочную директиву по общей обороне», в ней прописаны меры, которые должны быть приняты в случае военного конфликта. Так, согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, подвалы, подземные парковки и станции метро будут использоваться как убежища для населения, а больницы должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени». Власти смогут отдать приказ о срочной эвакуации, а министерство продовольствия сможет нормировать распределение еды. В случае войны будет возращен обязательный воинский призыв.

В январе Bild опубликовал выдержки из секретного документа Минобороны Германии, в котором шла речь о возможном сценарии военного конфликта между Россией и НАТО. В немецком ведомстве тогда называли рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, «частью повседневной работы».

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