Трамп выступил с первым заявлением после покушения на него на митинге
- 14.07.2024, 8:03
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Кандидат в президенты США рассказал подробности о своем ранении.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые прокомментировал покушение, которое совершили на него во время митинга в штате Пенсильвания.
Об этом сообщает The Washington Post.
В своей соцсети Truth Social он заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.
«В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы, и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Началось сильное кровотечение», - сообщил Трамп.
Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.
Дональд Трамп выразил соболезнования семьям человека, который был застрелен и убит, и еще одного, который получил тяжелые ранения.
«Невероятно, что такое может произойти в нашей стране», - отметил политик.
Также кандидат в президенты США написал, что открывший огонь злоумышленник убит, но данных о нем пока нет.
Напомним, во время митинга в штате Пенсильвания, 14 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение.