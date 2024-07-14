The Telegraph: Покушение на Трампа изменит избирательную гонку 6 14.07.2024, 10:46

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Шансы на победу кандидата от республиканцев выросли.

Покушение на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа в субботу стало самым важным моментом в политике США за последние десятилетия. История говорит, что Трамп вернется в Белый дом, сообщает The Telegraph.

Издание отметило, что это первая серьезная попытка убийства американского президента после того, как в марте 1981 года покушались на Рональда Рейгана.

«Постоянная угроза смерти является чем-то вроде профессиональной опасности для американских главнокомандующих, и четверо действующих президентов подверглись ей. Однако, нельзя отрицать, что этот инцидент окажет значительное влияние на нынешнюю президентскую гонку», - говорится в материале.

Так, The Telegraph отметил, что Трамп может рассчитывать на рост результатов опроса, а субботнее покушение на него только усилит его поддержку. Издание напомнило, что за несколько месяцев после того, как застрелили Рейгана, новоизбранный президент-республиканец повысился на восемь пунктов.

«Опросы уже свидетельствуют о том, что Трамп, скорее всего, вернется на пост президента в ноябре после нескольких ужасных месяцев для его оппонента и уголовной судимости, которая мало повлияла на его популярность. А последние события только усилят его поддержку», - отметили в материале.

Также издание подчеркнуло, что покушение на жизнь Трампа является ярким напоминанием о том, как «один новаторский момент может перевернуть и без того бурную кампанию», а «все сомнения относительно того, что Трамп победит на нынешних выборах, теперь отступают».

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