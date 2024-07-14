Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто 14.07.2024, 19:37

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Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя с точки зрения надежности

Гибридное авто – хороший выбор для водителя, который интересуется электрокарами, но опасается отказываться от традиционного двигателя. Эти машины сочетают преимущества обеих силовых установок одновременно.

А для большей уверенности эксперты советуют попробовать начать с подержанного гибридного авто. Эксперты издания Topspeed (перевод — obozrevatel.com) составили рейтинг моделей, которые порадуют своей надежностью.

Chevrolet Malibu Hybrid

Несмотря на то, что гибридная версия Malibu остается одним из самых доступных новых седанов на рынке, гибридная версия Malibu была снята с производства в 2019 году. Под капотом модели вы получаете 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с электродвигателем, мощность которого составляет 122 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента. Что касается эффективности, седан обладает поразительным расходом топлива в 5 литров на 100 км и общим запасом хода в 950 километров.

Mercury Milan Hybrid

Свежую модель Mercury Milan Hybrid эксперты оценили, как чрезвычайно надежный автомобиль с почти идеальным рейтингом. Однако следует иметь в виду, что его эксплуатация обойдется дороже, чем у конкурентов, несмотря на то, что Mercury – бренд средней ценовой категории. На 100 км пути в городе машина использует 5,7 литра топлива.

Honda Insight

Honda Insight является одним из самых маленьких гибридных автомобилей в этом списке, но она предлагает выдающееся внутреннее пространство и высокую эффективность. На 100 км пути машина тратит 5,9 литра горючего и имеет запас хода в 680 км. Модель может похвастаться отличной надежностью, но могут возникнуть проблемы с подушками безопасности.

Toyota Prius C

В мире гибридных автомобилей лишь некоторые из них обладают такой же узнаваемостью, как Toyota Prius. Основное отличие между Prius C и стандартным Prius – это размер. Prius C спроектирован как уменьшенная версия флагманского гибридного седана, что делает его еще более удобным для передвижения по городу. Модель может похвастаться отличным расходом топлива в 4,7 литра на 100 км на трассе и 4,5 литра в городе.

Toyota Camry

Модель отличается на рынке благодаря лучшей в своем классе эффективности и конкурентоспособной цене. Под ее капотом вы найдете установленный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с одним электродвигателем, общая мощность которых составляет 200 лошадиных сил. На 100 км пути модель использует всего 4,9 литра горючего.

Toyota Prius

Полноразмерному Prius тоже нашлось место в рейтинге. Мощность модели составляет 134 лошадиные силы, как и в новых модификациях. При этом эксперты хвалят ее за долговечность, надежность и за чрезвычайную экономность – на 100 км Prius использует 4,7 литра горючего.

Hyundai Sonata Hybrid

Одной из моделей, непосредственно конкурирующих с Toyota Camry, является гибридная Hyundai Sonata. Корейский седан оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил и электродвигателем, добавляющим 47 лошадиных сил. С таким соотношением она тратит 6,4 литра топлива на 100 км.

Ford Fusion Hybrid

Fusion – один из многих американских седанов, производство которых было приостановлено, чтобы освободить место для растущего парка кроссоверов-внедорожников. Однако этот гибрид предлагал хорошее соотношение цены и надежности. И вдобавок использовал 6 литров топлива на 100 километров пути.

Chevrolet Volt

Чтобы освободить место для полностью электрического Bolt, Chevrolet Volt был снят с производства в 2019 году. Но в своем сегменте он напрямую конкурировал с Toyota Prius. Однако при этом выигрывал по показателям надежности.

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