ВСУ уничтожили «гордость оборонпрома» РФ стоимостью 4,5 миллиона долларов
- 15.07.2024, 16:18
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В России их было всего 100.
Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев успешно уничтожили дорогостоящий вражеский танк. Пресс-служба бригады опубликовала видео этой операции на своем Telegram-канале и поделилась подробностями её проведения.
Речь идет о танке Т-90М «Прорыв», стоимость которого составляет 4,5 миллиона долларов.
Видеозапись сопровождается подписью: «Детонирует он после неожиданной встречи с украинским дроном».
В бригаде также отметили, что за семь лет в России смогли собрать лишь сотню таких танков. «А горят они за 5 минут», – подчеркнули защитники Украины.