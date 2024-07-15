ВСУ уничтожили «гордость оборонпрома» РФ стоимостью 4,5 миллиона долларов 15.07.2024, 16:18

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В России их было всего 100.

Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев успешно уничтожили дорогостоящий вражеский танк. Пресс-служба бригады опубликовала видео этой операции на своем Telegram-канале и поделилась подробностями её проведения.

Речь идет о танке Т-90М «Прорыв», стоимость которого составляет 4,5 миллиона долларов.

Видеозапись сопровождается подписью: «Детонирует он после неожиданной встречи с украинским дроном».

В бригаде также отметили, что за семь лет в России смогли собрать лишь сотню таких танков. «А горят они за 5 минут», – подчеркнули защитники Украины.

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