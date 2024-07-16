Авто Tesla Cybertruck прошел испытание енотами 1 16.07.2024, 11:14

Звери остались голодными.

Популярный форум «Клуб владельцев Cybertruck», на котором пользователи публикуют новости об электропикапах Tesla и впечатления владельцев, рассказал о надежности хранилища (Vault) автомобиля, пишет itc.ua.

Хранилище — это всего лишь кузов грузовика, накрытый крышкой Tonneau, которая открывается нажатием кнопки. Хотя Tonneau не делает грузовую емкость непроницаемой, оно должно быть достаточно прочным, по словам Илона Маска. Прочность Vault подтвердил один из пользователей Cybertruck, который опубликовал фото повреждений Tonneau на автомобиле, вероятно, оставленных енотами.

Кто-то очень хотел проникнуть в грузовой кузов, чтобы похитить содержимое. Но это не обычное похищение из автомобиля. На фото Cybertruck в дикой природе Миннесоты, крышка которого пострадала от когтей очень определенных пушистых воров. Они оставили отпечатки пальцев на месте преступления.

Tonneau, подвижная защитная часть, ощутимо повреждена, из крышки вырваны куски. Однако, кажется, ничего не пропало, и маленькие звери не успели попасть в отсек.

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