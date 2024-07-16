Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов
- 16.07.2024, 16:51
Атакованы ресурсы компаний, работающих на военную машину РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что 15 июля киберспециалисты ведомства вместе с киберволонтерами атаковали около ста веб-ресурсов РФ.
По состоянию на вторник, 16 июля, не работает 39 сайтов, говорится в сообщении ГУР в Telegram.
Как зявили в ГУР, целью атаки было уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают клиентов, причастных к агрессии против Украины. В частности, под удар попали:
«MITgroup». Они разрабатывают корпоративные веб-сайты.
«Пермский завод промоборудования». Этот завод производит подъемное оборудование для объектов промышленности.
«Объединенные крановые технологии». Производят и продают грузоподъемное оборудование.
«РУМОС-ЛАДА». Это дилер автомобилей российской марки LADA.