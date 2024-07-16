закрыть
16 июля 2024, вторник, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов

  • 16.07.2024, 16:51
Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов

Атакованы ресурсы компаний, работающих на военную машину РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что 15 июля киберспециалисты ведомства вместе с киберволонтерами атаковали около ста веб-ресурсов РФ.

По состоянию на вторник, 16 июля, не работает 39 сайтов, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Как зявили в ГУР, целью атаки было уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают клиентов, причастных к агрессии против Украины. В частности, под удар попали:

«MITgroup». Они разрабатывают корпоративные веб-сайты.

«Пермский завод промоборудования». Этот завод производит подъемное оборудование для объектов промышленности.

«Объединенные крановые технологии». Производят и продают грузоподъемное оборудование.

«РУМОС-ЛАДА». Это дилер автомобилей российской марки LADA.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников