Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов 16.07.2024, 16:51

Атакованы ресурсы компаний, работающих на военную машину РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что 15 июля киберспециалисты ведомства вместе с киберволонтерами атаковали около ста веб-ресурсов РФ.

По состоянию на вторник, 16 июля, не работает 39 сайтов, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Как зявили в ГУР, целью атаки было уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают клиентов, причастных к агрессии против Украины. В частности, под удар попали:

«MITgroup». Они разрабатывают корпоративные веб-сайты.

«Пермский завод промоборудования». Этот завод производит подъемное оборудование для объектов промышленности.

«Объединенные крановые технологии». Производят и продают грузоподъемное оборудование.

«РУМОС-ЛАДА». Это дилер автомобилей российской марки LADA.

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