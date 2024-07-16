Макрон со второго раза принял отставку правительства
- 16.07.2024, 19:37
Премьер Франции решил подать в отставку после второго тура парламентских выборов.
Президент Франции Эммануэль Макрон со второй попытки принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Атталь и правительство продолжат работать до формирования нового кабинета министров.
Премьер решил подать в отставку после второго тура парламентских выборов, на которых первое место занял левый «Новый народный фронт», а коалиция Макрона «Вместе!» — второе. Президент тогда не принял его отставку.