Макрон со второго раза принял отставку правительства 16.07.2024, 19:37

Премьер Франции решил подать в отставку после второго тура парламентских выборов.

Президент Франции Эммануэль Макрон со второй попытки принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Атталь и правительство продолжат работать до формирования нового кабинета министров.

Премьер решил подать в отставку после второго тура парламентских выборов, на которых первое место занял левый «Новый народный фронт», а коалиция Макрона «Вместе!» — второе. Президент тогда не принял его отставку.

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