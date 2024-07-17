ВСУ разнесли штурмовую бронегруппу россиян 1 17.07.2024, 13:26

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Бой с врагом закончился так и не начавшись.

Украинские защитники продолжают ликвидировать военную технику противника вместе с экипажем. Так недавно в Сети показали, чем закончился один из недавних штурмов оккупантов.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале СтратКома ВСУ. По вражеским БМП отработали бойцы 111-й отдельной бригады территориальной обороны.

Бой с врагом закончился так и не начавшись.

«Первая БМП получила левый боковой, вторая – разлетелась на куски на минах. Та, не начавшись, и закончился российский штурм», – говорится в сообщении.

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