ВСУ разнесли штурмовую бронегруппу россиян

ВСУ разнесли штурмовую бронегруппу россиян1
- 17.07.2024, 13:26
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Бой с врагом закончился так и не начавшись.
Украинские защитники продолжают ликвидировать военную технику противника вместе с экипажем. Так недавно в Сети показали, чем закончился один из недавних штурмов оккупантов.
Как пишет obozrevatel.com, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале СтратКома ВСУ. По вражеским БМП отработали бойцы 111-й отдельной бригады территориальной обороны.
Бой с врагом закончился так и не начавшись.
«Первая БМП получила левый боковой, вторая – разлетелась на куски на минах. Та, не начавшись, и закончился российский штурм», – говорится в сообщении.