788 населенных пунктов Беларуси остались без света

788 населенных пунктов Беларуси остались без света1
- 2.07.2024, 11:13
Отключения электроэнергии были зафиксированы в двух областях.
Грозы с ливнем и ветром оставили без света 788 населенных пунктов Беларуси, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики.
«За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 788 населенных пунктах страны», - сказано в сообщении.
По данным ведомства, отключения электроэнергии были зафиксированы в двух областях. Речь идет про Минскую и Витебскую. Наиболее всего пострадали от непогоды Борисовский, Ушачский, Слуцкий, Полоцкий районы.