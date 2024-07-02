788 населенных пунктов Беларуси остались без света 1 2.07.2024, 11:13

Отключения электроэнергии были зафиксированы в двух областях.

Грозы с ливнем и ветром оставили без света 788 населенных пунктов Беларуси, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики.

«За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 788 населенных пунктах страны», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, отключения электроэнергии были зафиксированы в двух областях. Речь идет про Минскую и Витебскую. Наиболее всего пострадали от непогоды Борисовский, Ушачский, Слуцкий, Полоцкий районы.

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