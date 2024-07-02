ЕС ввел новые ограничения на экспорт в Беларусь авто и мотоциклов 2.07.2024, 18:37

Это следует из регламента Совета ЕС.

Евросоюз ввел дополнительный запрет на экспорт некоторых автомобилей и мотоциклов в Беларусь. Это следует из регламента Совета ЕС от 29 июня этого года. Информацию о введенных санкциях в своих соцсетях подтверждает одна их компаний, которая занимается поставками в нашу страну авто из-за границы, в том числе из ЕС и США, передает «Зеркало».

В конце июня Евросоюз принял ограничительные меры, направленные против беларусской экономики, в ответ на ее участие в агрессии России против Украины, сообщается на сайте Совета ЕС.

Так, санкционные ограничения на экспорт автомобилей в нашу страну претерпели изменения, следует из документа со списком новых санкций. Автотранспорт, попавший под ограничения, в новом документе проходит в перечне предметов роскоши. Там указаны «автомобили для перевозки десяти и более человек, включая водителя».

Как указано в санкционном перечне, под запретом — транспортные средства для перевозки людей стоимостью более 50 тыс. евро, а также мотоциклы дороже 5 тыс. евро. Сейчас среди критериев, по которым будут определять, можно ли поставлять авто с нашу страну, — не только объем двигателя, но и клиренс (это расстояние между дорожной поверхностью и нижней частью кузова транспортного средства). В определенных случаях этот клиренс, как считывается из санкционных документов, не должен превышать 165 мм.

По информации компании Westmotors, которая занимается поставками в Беларусь авто из ЕС и США, «все, что объемом двигателя до 1,9 литра, причем неважно, какой клиренс, будут пропускать». «Все, что свыше 1,9 литра и клиренс до 165 мм, их тоже должны пропускать», — считают в компании и добавляют: если же объем двигателя — больше 1,9 литра и клиренс от 165 мм, то такие авто, скорее всего, не будут выпускать в нашу страну.

В то же время те товары, которые были приобретены белорусами до 1 июля 2024 года, смогут быть поставлены до 1 октября.

В документе по санкциям уточняется, что вводится запрет на экспорт большой группы товаров, «которые могли бы способствовать, в частности, укреплению белорусских промышленных мощностей, независимо от того, происходят ли они из ЕС или нет».

Под запрет попали также комплектующие: зеркала заднего вида, некоторые виды шин для авто и мотоциклов, прочее осветительное или визуально-сигнальное оборудование, турбодвигатели, охранная сигнализация, кузова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com