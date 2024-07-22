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Маск назвал сроки массового производства человекоподобных роботов

  • 22.07.2024, 20:15
Маск назвал сроки массового производства человекоподобных роботов
Илон Маск

Роботов будет выпускать Tesla.

Tesla будет использовать человекоподобных роботов в 2025 году и выйдет на их массовое производство к 2026 году, сообщил Илон Маск на личной странице в соцсети X.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы», — написал предприниматель.

По его словам, сначала таких роботов будет немного, так как они будут предназначаться для внутреннего использования Tesla. Их массовое производство для использования другими компаниями планируют запустить к 2026 году.

В апреле агентство Reuters узнало, что Tesla Илона Маска планирует разработать беспилотные роботакси. Ранее источники агентства говорили, что компания намерена начать производство нового массового электромобиля — компактного кроссовера Redwood. Однако затем Tesla отказалась от этих планов в пользу роботакси.

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