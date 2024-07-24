В день приезда Рыженкова КНДР атаковала офис президента Южной Кореи
- 24.07.2024, 9:34
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Атаку провели с помощью воздушного шара.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл в КНДР 23 июля.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
Визит продлится 23-25 июля.
В то же время произошла очередная атака КНДР на Южную Корею с помощью воздушных шаров, наполненных мусором. В среду, 23 июля, один из таких шаров упал на территорию офиса корейского президента.
Как сообщает Yonhap, проверка показала, что в мусоре не было никаких опасных предметов и веществ. Отмечается, что положение воздушного шара отслеживалось до места его падения. Его не сбивали из-за опасений по поводу содержимого шара.