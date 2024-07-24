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Туск рассказал о роли полиции в охране границы с Беларусью

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  • 24.07.2024, 15:26
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Туск рассказал о роли полиции в охране границы с Беларусью

«Результаты действительно изумительные».

На торжественном мероприятии, посвященном 105-летию полиции Польши, премьер-министр страны Дональд Туск связал снижение миграционного давления на границе с Беларусью с отправкой на помощь пограничникам и солдатам подразделений полиции.

«Результаты действительно изумительные. Хочу поддержать вас в том, что вы там делаете. И меня, и вас часто критикуют, но мы хорошо знаем, какую важную миссию выполняем на границе. Еще в мае было 7 тыс. попыток незаконного перехода границы. Еще в июне было около 4 тыс. попыток нарушения границы, а в июле — 800. С момента, как полиция подключилась к помощи Пограничной охране там на границе, имеем дело с очень серьезными позитивными фактами. Польша является более безопасной благодаря вашим усилиям», — сказал он.

Премьер также заявил о выделении дополнительных средств в бюджете на будущий год в размере 1 млрд злотых на оснащение для полицейских подразделений.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021-го года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Западные чиновники призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа 2023-го года Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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