Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки 1 25.07.2024, 8:11

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Демократия важнее личных амбиций.

Президент США Джо Байден в обращении к нации рассказал, почему принял решение выйти из президентской гонки, передает Би-би-си.

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций», — сказал он.

По словам Байдена, за последние недели он понял, что должен объединить страну и Демократическую партию, и лучший способ двигаться вперед — «передать эстафету новому поколению».

«Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов — и да, молодых голосов».

«Я почитаю этот пост, но еще больше я люблю свою страну. Служить этой стране в качестве президента было честью всей моей жизни», — добавил он.

Байден также призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США в ближайшее время.

«Я свой выбор сделал, теперь выбор за вами», — сказал Байден.

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