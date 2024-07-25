закрыть
25 июля 2024, четверг, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

1
  • 25.07.2024, 8:11
  • 2,312
Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

Демократия важнее личных амбиций.

Президент США Джо Байден в обращении к нации рассказал, почему принял решение выйти из президентской гонки, передает Би-би-си.

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций», — сказал он.

По словам Байдена, за последние недели он понял, что должен объединить страну и Демократическую партию, и лучший способ двигаться вперед — «передать эстафету новому поколению».

«Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов — и да, молодых голосов».

«Я почитаю этот пост, но еще больше я люблю свою страну. Служить этой стране в качестве президента было честью всей моей жизни», — добавил он.

Байден также призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США в ближайшее время.

«Я свой выбор сделал, теперь выбор за вами», — сказал Байден.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников