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Золотовалютные резервы Польши превысили рекордные $200 миллиардов

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  • 25.07.2024, 8:31
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Золотовалютные резервы Польши превысили рекордные $200 миллиардов

По этому показателю страна находится на 15-м месте в мире.

Золотовалютные резервы (ЗВР) Польши в июне этого года достигли $209,5 миллиарда. Это исторический рекорд.

Причем растут запасы как валюты, так и золота. По информации Нацбанка этой страны, запасы золота составили 377,4 тонны. За прошлый год было куплено примерно 130 тонн.

По словам президента Нацбанка Польши, по запасам золота Польша находится на 15-м месте в мире. Только Центральный банк Китая за прошлый год приобрел больше золота. В планах Польши увеличить долю золота в своих резервах до 20%. Ожидается, что это произойдет к 2025 году.

Целенаправленную политику по увеличению запасов золота Нацбанк Польши проводит, начиная с 2019 года. Его президент Адам Глапиньский замечает, что с той поры было куплено более 260 тонн.

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