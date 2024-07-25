В Беларуси возник небывалый дефицит кадров 25.07.2024, 9:25

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Люди массово игнорируют «центры занятости».

Дефицит кадров в Беларуси усиливается с каждым месяцем. Число вакансий превысило 164,6 тысячи. В том, что именно происходит на рынке труда, разбиралось «Зеркало».

В центры занятости обращается небольшая доля безработных

Всего 4 тыс. человек числилось в центрах занятости в качестве безработных на 1 июля, сообщает Министерство труда и соцзащиты. В первой половине года в такие учреждения обратилось почти 77 тыс. человек. Из них нашли работу 66,5 тыс., 1,1 тыс. начали обучение по новой профессии. 53 семьи для трудоустройства сменили место жительства.

Со стороны нанимателей на ту же дату был спрос на 156,5 тыс. работников, из них 67% — это рабочие профессии.

Спрос со стороны компаний все еще сильно превышает предложение

В июне количество вакансий выросло на 8,5% к майскому уровню, следует из данных исследовательского центра rabota.by. А по сравнению с январем этого года больше всего выросло число вакансий в таких областях как «наука, образование» (+49,2%), «строительство, недвижимость» (+36,3%), «рабочий персонал» (+35,0%), «туризм, гостиницы, рестораны» (+34,6%), «транспорт, логистика, перевозки» (+32,8%).

46% вакансий, размещенных во втором квартале, — для специалистов с опытом 1−3 года, 39,5% — для людей без опыта.

Со стороны людей, которые ищут работу, активность была ниже. В июне количество резюме выросло всего на 1,8% (для сравнения: в феврале и марте — 7% и 6,3% соответственно). Во втором квартале в среднем в месяц ресурс зафиксировал 212,8 тыс. активных резюме.

Увеличение людей, которые ищут работу, самым большим было в таких сферах как «туризм, гостиницы, рестораны» (+43,5% в июне к январю этого года), «домашний, обслуживающий персонал» (+16,6%), «транспорт, логистика, перевозки» (+16,2%), «рабочий персонал» (+14,2%), «строительство, недвижимость» (+11,2%).

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