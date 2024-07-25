Нас долго не трогали Александр Скобов, Сергей Ковальченко

25.07.2024, 10:37

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Удар пришелся по другим, в большинстве гораздо более молодым.

Письмо из тюрьмы диссидента Александра Скобова. Великий петербуржец, без иронии. Читайте внимательно.

Это письмо я хотел написать Лене (ты легко поймешь почему), но у меня закончились ее обратные бланки. И в любом случае это не только для нее.

Мы с тобой говорили об этом еще на первом свидании. Я хочу еще раз объяснить, почему я отказал многим близким мне людям, уговаривавшим меня воспользоваться возможностью уехать.

Я принадлежу генерации советских диссидентов-политзеков. При всей своей малочисленности, она стала значимым историческим явлением. Стала символом противостояния человека насилию. Повлияла на международную повестку.

И хоть я всегда был в этой генерации «белой вороной» из-за того, что сам «красный», для меня принадлежность к ней - самое важное в жизни. В ней были разные люди - хорошие и не очень, сильные и слабые. Была своя «изнанка», как в любой оппозиционной «тусовке» во все времена. Но ее лицом были масштабные личности, ставшие эталоном силы духа и нравственности.

Они все уже ушли из жизни. Нас и было-то немного, а сейчас остались единицы. Наша генерация находится на своем историческом месте по вполне естественным причинам. И на фоне новой разворачивающейся исторической драмы она оказалась совсем на обочине.

Нас долго не трогали. Мол, помрут сами. Или поуедут и будут доживать на проценты от когда-то приобретенного (вполне заслужено) политического и морального капитала. Удар пришелся по другим людям, в большинстве гораздо более молодым.

Я скептически отношусь к пафосным фразам о передаче традиций и опыта. Этот механизм в реальности всегда работал крайне слабо. Каждое новое поколение предпочитает само набивать свои шишки. Но я хочу, чтобы те молодые люди, которые приняли удар, знали: последние советские диссиденты встали рядом с ними, были с ними, разделили с ними их путь.

Я не знаю, какую практическую пользу с точки зрения тактических и стратегических задач момента это принесет. Я просто хочу, чтобы кому-то от этого стало чуть теплее. Я хочу, чтобы моя генерация завершила свою историю этим.

21 июля 2024 года. Саша

Александр Скобов, Сергей Ковальченко, «Телеграм»

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