ВСУ ударили ATACMS по оккупантам на полигоне во время построения 1 28.07.2024, 18:20

4,392

19 погибших и 71 раненый.

Близкий к российским спецслужбам телеграм-канал «Досье шпиона» сообщает об ударе по тыловому военному полигону в Луганской области.

Удар нанесли 27 июля по полигону, где располагались военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ (в/ч 22316, Екатеринбург).

Военные проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228-го мотострелкового полка в район населенного пункта Очеретино.

По полигону ударили баллистическими ракетами типа ATACMS. Расстояние до ближайшей точки линии фронта — 110 км.

Телеграм-канал сообщает, что предварительно известно о 19 погибших военнослужащих и 71 раненом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com