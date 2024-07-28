ВСУ ударили ATACMS по оккупантам на полигоне во время построения

ВСУ ударили ATACMS по оккупантам на полигоне во время построения1
- 28.07.2024, 18:20
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19 погибших и 71 раненый.
Близкий к российским спецслужбам телеграм-канал «Досье шпиона» сообщает об ударе по тыловому военному полигону в Луганской области.
Удар нанесли 27 июля по полигону, где располагались военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ (в/ч 22316, Екатеринбург).
Военные проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228-го мотострелкового полка в район населенного пункта Очеретино.
По полигону ударили баллистическими ракетами типа ATACMS. Расстояние до ближайшей точки линии фронта — 110 км.
Телеграм-канал сообщает, что предварительно известно о 19 погибших военнослужащих и 71 раненом.