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ВСУ ударили ATACMS по оккупантам на полигоне во время построения

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  • 28.07.2024, 18:20
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ВСУ ударили ATACMS по оккупантам на полигоне во время построения

19 погибших и 71 раненый.

Близкий к российским спецслужбам телеграм-канал «Досье шпиона» сообщает об ударе по тыловому военному полигону в Луганской области.

Удар нанесли 27 июля по полигону, где располагались военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ (в/ч 22316, Екатеринбург).

Военные проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228-го мотострелкового полка в район населенного пункта Очеретино.

По полигону ударили баллистическими ракетами типа ATACMS. Расстояние до ближайшей точки линии фронта — 110 км.

Телеграм-канал сообщает, что предварительно известно о 19 погибших военнослужащих и 71 раненом.

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