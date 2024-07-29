Авто для Терминатора: электрический Hummer превратили в брутальный внедорожник 7 29.07.2024, 15:25

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Авто оснащено тремя моторами общей мощностью 1000 сил.

Электромобиль GMC Hummer EV получил новую нестандартную модификацию. Пикап подготовили к самым экстремальным условиям эксплуатации. Об этом рассказывается на сайте компании Apocalypse Strikeforce (перевод - «Фокус»).

Именно это американское ателье выполнило тюнинг Hummer EV. Проект назвали Arnold Edition, намекая на Арнольда Шварценегера, который очень любит автомобили Hummer.

Внедорожник подошел бы Терминатору, ведь выглядит как авто, подготовленное к постапокалиптическому миру. Его двери и днище защитили металлическими накладками, появились стальные дуги и усиленные подножки. На крыше установили багажник и дополнительную оптику.

Кроме того, улучшены внедорожные возможности GMC Hummer EV. Электрокар получил огромные 43-дюймовые шины, а его клиренс увеличен.

Салон GMC Hummer EV не изменился, стандартной осталась и его силовая установка. Электропикап оснащен тремя моторами общей мощностью 1000 сил и большой батареей емкостью 212 кВт∙ч.

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