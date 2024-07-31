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В Донецке упал вертолет с ранеными российскими оккупантами

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  • 31.07.2024, 12:56
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В Донецке упал вертолет с ранеными российскими оккупантами
Фото: в Донецке раздались взрывы 31 июля (Getty Images)

СМИ пишут, что он был сбит.

Во временно оккупированном Донецке в среду, 31 июля, прогремели взрывы. В Пролетарском районе города поднимается дым, сообщают «Новости Донбасса».

Местные паблики пишут, что в Донецке работала ПВО. Также пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Пролетарском районе был «прилет», возник пожар.

В Сети говорят, что в городе, вероятно, есть попадание в российский военный вертолет. По неофициальным данным, обломки от вертолета падали в нескольких километрах от взрыва, пишет «РБК-Украина».

В вертолете перевозили раненых российских оккупантов.

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