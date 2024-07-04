Украинская артиллерия «выжигает» армию РФ в Липцах и Волчанске 4.07.2024, 14:51

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Командирам ВСУ развязали руки.

На фронте наблюдается ряд положительных тенденций, связанных с большей свободой для подразделений ВСУ и их командования, поскольку украинские военные начали проявлять инициативу и добиваться важных локальных успехов.

Об этом пишет эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, комментируя ситуацию на передовой.

«Такое впечатление, что командирам бригад развязали руки, отменили все согласования на какую-то активность - в результате успешные локальные действия на территории Тернов, в Серебрянском лесничестве. Окончательно погрязла враждебная наступательная операция УВ «Север» на севере Харьковской области, где враг создал себе участок, который, вместо того чтобы примагничивать резервы Сил обороны, как черная дыра засасывает войска агрессора», - пишет он.

Артилеристи та оператори БПЛА штурмового полку «Цунамі» ОШБр НПУ «Лють» уражають російські піхотні групи у м. Вовчанськ💥💪🇺🇦💯 pic.twitter.com/WmAi1s0tvO — Сергій Нещадим (@nevedimka123) July 1, 2024

По словам эксперта, Волчанск все больше смахивает на недостижимую цель, а логистика в Белгородской области из-за более интенсивного влияния ВСУ стала смертельной аттракцией для вражеских водителей и посадила на жесткую диету УВ «Север».

Возле Липцев средства огневого поражения ВСУ фактически выжигают все очертания военной техники России. Оккупанты в цугцванге: двигаться вперед не хватает сил, перейти к обороне не хватает укрытий. Украинская армия регулярно проводит контратаки, преимущественно успешные.

На Агрегатном заводе окружили батальон 83-й ОДШБр, и, по определенным сведениям, часть отряда неонацистов «Русич», которых очень ждет украинское правосудие.

Кевлюк подчеркнул, что трезвый взгляд на ситуацию в Харьковской области позволяет увидеть следующее:

- россиянам не хватает людей;

- у РФ нет резервов на направлении, а перебросить с других не позволяет обстановка, там нужнее;

- удерживать плацдарм в Липцах слишком дорого, и рациональное решение этого уравнения - уход;

- отсутствие прогресса под Волчанском вскоре станет таким же затратным, как и в Липцах.

«Напрашивается вывод: если в течение месяца на направлении не будет прогресса, сугубо по материально-ресурсным соображениям противнику придется отвести группировку «Север» в Белгородскую область», - добавил эксперт.

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