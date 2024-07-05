Россия отказывается от белорусских грузовиков

Россия отказывается от белорусских грузовиков5
- 5.07.2024, 13:06
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Продажи МАЗов заметно снизились.
В июне продажи белорусских грузовиков МАЗ в России снова снизились. По данным агентства «Автостат», за прошлый месяц в соседней стране было зарегистрировано 479 машин минского завода, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
По итогам полугодия число регистраций грузовиков МАЗа уменьшилось на 16% до 2575 единиц. Доля отечественного производителя по итогам шести месяцев снизилась на 0,6 п.п. до 4,3%.
Российский рынок грузовиков в июне снизился на 16% до 10,7 тыс. единиц, а по итогам полугодия — на 3,6% до 60,5 тыс. машин.
Лидером рынка остается КамАЗ. За полгода было продано 10 724 машины, что на 30,6% меньше, чем год назад. Вторым на рынке остается китайская SITRAK, чьи продажи снизились на 1,1% до 10 270 машин. Третье место в SHACMAN с 7560 автомобилями, что на 12,1% меньше, чем в прошлом году.