Известный бренд распродает электрокары в пять раз дешевле первоначальной стоимости 5.07.2024, 15:46

Из-за банкротства.

Компания Fisker, в июне объявившая о банкротстве, хочет избавиться от 3321 электровнедорожника Ocean из своих остатков. Реализовать внедорожники, которые ранее стоили в определенных комплектациях примерно 70 тысяч долларов, планируют за 14 тысяч долларов, пишет Reuters (перевод — nv.ua).

Из-за банкротства компания снизила цены на самый дешевый вариант примерно до 25 тысяч долларов, чтобы привлечь капитал для погашения долговых обязательств. Теперь цена упала еще почти вдвое.

Покупателем остатков должна выступить нью-йоркская компания American Lease, которая обслуживает водителей, пользующихся услугами совместной поездки в Нью-Йорке и его окрестностях, предоставляя парк автомобилей в лизинг или аренду. В прошлом году Нью-Йорк обязался перевести городской автопарк к 2030 году на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

30 мая, за две недели до того, как Fisker подал заявление о защите от банкротства, American Lease согласилась приобрести 2100 электромобилей Ocean, а через месяц увеличила это предложение, чтобы купить все 3321 электрокар, которые были готовы к продаже. Сделка позволит Fisker получить более 46 миллионов долларов.

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