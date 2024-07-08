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В Беларусь не пропустили сумочки Hermes и другие люксовые вещи на 260 тысяч рублей

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  • 8.07.2024, 21:42
  • 3,062
В Беларусь не пропустили сумочки Hermes и другие люксовые вещи на 260 тысяч рублей

Их отправили обратно в Литву.

В Беларусь не пропустили дорогие вещи известных брендов стоимостью более 260 тысяч рублей. Водитель, который их вез без декларации, был отправлен вместе с грузом обратно в Литву, сообщили в Таможенном комитете.

Нарушителя разоблачили таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой. Гражданин Молдовы ехал в Беларусь на легковушке Mercedes, о временном ввозе которого и заявил в пассажирской декларации. При опросе дополнил, что больше декларировать ему нечего.

А все потому, что за находящиеся в авто дорогостоящие вещи торговых марок Hermes, Simon Rocha Short Double, Ralph Lauren ему пришлось бы заплатить таможенную пошлину в размере свыше 92 тысяч рублей.

Мужчину по административной статье оштрафовали на 10% от стоимости вещей, что составило 26 тыс. рублей. А потом все равно вернули вместе с товаром на сопредельную сторону, так как путешественник не заплатил пошлину.

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