ВСУ взяли еще один населенный пункт в Курской области

ВСУ взяли еще один населенный пункт в Курской области5
- 11.08.2024, 12:35
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Над Гуево поднят украинский флаг.
В Курской области (Российская Федерация) взвился еще один сине-желтый флаг.
Соответствующее видео опубликовало зарубежное представительство Telegram-канала «Supernova+ Exilenova+» утром 11 августа.
В частности, украинские военные вывесили сине-желтый флаг в населенном пункте Гуево Курской области.
Координаты — 51.09406, 35.26194
На опубликованном видео видно, как боец Сил обороны потоптался по вражескому флагу, после чего пришел другой военный, в руках он держал украинский флаг. Военнослужащему помочь забраться на здание, в результате тот смог вывесить сине-желтый флаг.