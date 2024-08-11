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ВСУ взяли еще один населенный пункт в Курской области

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  • 11.08.2024, 12:35
  • 6,836
ВСУ взяли еще один населенный пункт в Курской области

Над Гуево поднят украинский флаг.

В Курской области (Российская Федерация) взвился еще один сине-желтый флаг.

Соответствующее видео опубликовало зарубежное представительство Telegram-канала «Supernova+ Exilenova+» утром 11 августа.

В частности, украинские военные вывесили сине-желтый флаг в населенном пункте Гуево Курской области.

Координаты — 51.09406, 35.26194

На опубликованном видео видно, как боец Сил обороны потоптался по вражескому флагу, после чего пришел другой военный, в руках он держал украинский флаг. Военнослужащему помочь забраться на здание, в результате тот смог вывесить сине-желтый флаг.

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