ВСУ взяли еще один населенный пункт в Курской области 5 11.08.2024, 12:35

6,836

Над Гуево поднят украинский флаг.

В Курской области (Российская Федерация) взвился еще один сине-желтый флаг.

Соответствующее видео опубликовало зарубежное представительство Telegram-канала «Supernova+ Exilenova+» утром 11 августа.

В частности, украинские военные вывесили сине-желтый флаг в населенном пункте Гуево Курской области.

Координаты — 51.09406, 35.26194

На опубликованном видео видно, как боец Сил обороны потоптался по вражескому флагу, после чего пришел другой военный, в руках он держал украинский флаг. Военнослужащему помочь забраться на здание, в результате тот смог вывесить сине-желтый флаг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com