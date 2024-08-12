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ВВС: ВСУ продвинулись на 30 км вглубь России

  • 12.08.2024, 6:00
ВВС: ВСУ продвинулись на 30 км вглубь России

Подробности.

Украинские войска продвинулись вглубь России на 30 км, сообщает ВВС в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что 11 августа министерство обороны РФ заявило о якобы сорванных попытках украинских войск прорваться вглубь российской территории.

ВВС пишет, что очевидно речь идет о столкновениях возле населенных пунктов Толпино и Общий Колодец Курской области, которые находятся примерно в 25 и 30 км от украинско-российской границы.

Также кадры, распространенные в Сети и подтвержденные ВВС, демонстрируют российский удар возле села Левшинка, что находится примерно в 25 км от границы, сказано в материале.

Кроме этого, на фотографиях, проанализированных BBC Verify, также видно, что россияне строят новые оборонительные линии возле Курской атомной электростанции. Отмечается, что якобы украинские военные продвинулись в пределах 50 км от объекта. Сравнивая спутниковые снимки, сделанные 10 августа, со снимками, сделанными несколькими днями ранее, можно заметить несколько новых траншей, ближайшая из которых находится примерно в 8 км от станции, сообщает ВВС.

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