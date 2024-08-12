WSJ: Операция ВСУ в Курской области столкнулась с дилеммой 2 12.08.2024, 10:45

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Ставки высоки.

Внезапное вторжение Украины в Курскую область РФ привело к быстрому захвату территорий, поставив в неудобное положение правителя России Владимира Путина и повысив моральный дух украинцев.

Как пишет The Wall Street Journal, теперь украинское руководство столкнулось с дилеммой - стоит ли для дальнейших достижений перебрасывать значительно больше войск и военной техники, которые крайне необходимы на восточном фронте в Украине, где ВСУ пытаются сдержать наступление оккупантов.

Всего за несколько дней Украина продвинулась на десятки километров от границы, демонстрируя своим врагам, собственным гражданам и союзникам, что она все еще ведет борьбу и может нанести разрушительные сюрпризы своему противнику. Эта операция является шагом с высокими ставками, поскольку Украина испытывает недостаток живой силы и военной техники на восточном фронте.

Возможно, я сейчас в том же положении, что и рядовой, который не понимает, зачем ему держать окоп. Но 1000 человек здесь очень нужны», - сказал командир украинского батальона, который воюет вблизи Покровска.

Продвижение в Курской области

Сейчас конечная цель Курской операции остается неясной. Украинская сторона сдержанно комментирует эти события, но первые успехи просачиваются в сеть. В частности, видео, на которых украинские войска поднимают свой флаг, тлеющая российская военная техника и гневные публикации российских националистических милблогеров.

Российские отчеты свидетельствуют, что быстрое продвижение Украины было достигнуто благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы для вывода из строя российских средств связи и помощи украинским войскам в заходе на российскую территорию на быстроходной бронетехнике при поддержке ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны. Украина получила точку опоры, которую она использует, чтобы отправить разведывательные группы для поиска дальнейших слабых мест, которые можно использовать, и выдвинуть артиллерийские системы, которые могут ударить глубоко в тыл России», - отмечает издание.

На опубликованных в Интернете видео можно увидеть разбитую колонну российской военной техники вблизи города Рыльск, которая пыталась добраться до поля боя.

При этом сама российская власть неоднократно заявляла, что ее войска отбрасывают ВСУ от пограничной зоны. Однако впоследствии российское министерство обороны признало, что наносит удары по украинским подразделениям в селах примерно на глубине 30 км на территории России.

Это удар по Путину. Конечно, мне нравится видеть, что мы попадаем в их колонну. Если так будет продолжаться несколько дней, я скажу, что это было очень полезно», - сказал украинский офицер, который воевал в восточном районе Часового Яра.

По оценке США, одной из причин Украины для начала вторжения было прерывание российских линий снабжения на северный фронт в Харькове. Кроме того, ВСУ захватили десятки пленных, которых можно обменять.

Кроме тактических военных побед, Украина показала, что имеет смелость и умение тайно спланировать и начать сложную наступательную операцию. После неудачного контрнаступления прошлым летом Силы обороны провели год в жестокой окопной войне против постоянных наступательных операций россиян. Это вызвало вопросы внутри страны и за рубежом, как Украина может сдерживать такого противника.

Этим нападением они полностью изменили стратегический нарратив», - сказал Джон Нагл, подполковник армии США в отставке, который сейчас является профессором боевых действий в Военном колледже армии США.

Он считает военную логику операции сомнительной, поскольку ВСУ испытывают огромное давление на собственные оборонительные линии в других местах. По его мнению, эта атака может быть сигналом для США - важнейшего спонсора Украины, ведь в ноябре там ожидаются выборы.

Украинцы хотят обратить внимание на это вторжение. Они говорят, что у украинцев еще есть борьба», - пояснил Нагл.

Эскалация конфликта

Опасения относительно эскалации в Белом доме не сильно выросли, говорят чиновники. Тем не менее, некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что бои на территории РФ могут побудить Путина к жестокому возмездию, а именно - большому залпу ракет по Украине.

Следующий этап вторжения на Курск зависит от того, какие резервы имеет каждая сторона и как она их развернет, сказал Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены.

По его словам, Киеву нужно будет развернуть дополнительную живую силу и военные ресурсы, чтобы сохранить динамику, тогда как Россия может попытаться быстро контратаковать и использовать свою превосходящую огневую мощь, включая мощные планирующие бомбы.

По мнению Гади, главная проблема этой операции заключалась в том, что она не меняет основные линии фронта на востоке Украины, где оккупанты хоть и медленно, но продвигаются, поскольку превосходят ВСУ в вооружении и живой силе.

Операция в Курске требует значительных ресурсов, особенно в личном составе пехоты, которая может быть более остро нужна в других местах», - сказал он.

Офицеры бригад на Востоке поставили под сомнение целесообразность бросать силы для нападения на Россию, несмотря на надежду, что это может отвлечь российские силы от этого фронта.

Мы не чувствуем никаких изменений, по крайней мере пока. Россияне не собираются перебрасывать войска с востока на Курск. У них есть резервы», - сказал украинский офицер под Часовым Яром.

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