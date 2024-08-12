Раритет за $125 000: в США обнаружена культовая 25-летняя Honda в новом состоянии 12.08.2024, 13:50

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Спорткар прекрасно сохранился.

В США нашли идеально сохранившийся кабриолет Honda S2000 1999 года. Знаменитый спортивный автомобиль проехал всего 1200 км. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Этот спорткар Honda S2000 выпустили для внутреннего японского рынка, поэтому руль у него справа. Автомобиль впоследствии попал в американский штат Коннектикут.

Honda S2000 очень мало эксплуатировали и хранили в гараже. Спорткар прекрасно сохранился: его кузов, салон и силовой агрегат — почти как новые. Это настоящая капсула времени.

Сейчас этот кабриолет Honda S2000 планируют продать за 125 000 долларов. Хотя это была недорогая модель, сейчас ее цены подскочили и идеально сохранившиеся экземпляры могут стоить и 200 000 долларов.

Японская версия Honda S2000 несколько мощнее глобальной. Высокооборотная 2,0-литровая четверка развивает 250 л. с. при 8300 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП авто массой 1260 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 240 км/ч.

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